“Akıllı Şehir Denizli, öncülük edecek”

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. 8. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’na davet etti.

Denizli’ye ziyaret ve programlar için gelen Akdeniz Belediyeleri Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve beraberindekiler katıldı. Bu yıl 8’inicisi gerçekleştirilen Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’na Denizli Büyükşehir Belediyesi ve belediye başkanı Osman Zolan’ı davet etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehirler anlamında Türkiye’de başarılı çalışmalara imza attığını vurgulayan Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Siz akıllı belediyecilik sistemleri konusunda son derece önemli çalışmalar yaptınız, yapıyorsunuz. Bu çalışmaları da birçok yerde birçok defa gördük, şahit olduk. Bu konularda da hem sizin birikimlerinize yer vermek hem de Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamalarını orada görmek istiyoruz, belediyelerimiz açısından ufuk açıcı, yol gösterici olacaktır” dedi.