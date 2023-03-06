’Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ genişliyor

Demir, Anakent İş Merkezi otopark ihalesinin de 24 Mart’ta yapılacağını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi’nin gündeminde olan ve devam eden projeleriyle ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Demir, gelecek vizyonu ile alakalı yeni yatırımlar noktasında çok önemli projeler yürüttüklerini ifade etti.

AKILLI TRAFİK SİSTEMİ GENİŞLETİLİYOR

Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’nin geçen yıl hayata geçtiğini hatırlatan Demir, “4 tane ana bulvarda 110 kavşağı içine alan, 76’sı adaptif olan, yapay zekanın da kullanıldığı Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ni geçen yıl hayata geçirdik. Mevcut trafik yoğunluğunda bizlere yüzde 52 rahatlama sağlayacak diye hedeflerken, şu anda yüzde 82’yi yakalamış bulunmaktayız. Samsun şehir merkezinde, Büyükşehir Belediyesine ait tüm yollarda bu projeyi genişletiyoruz. Anlık radarları kaldırıp hız koridorları oluşturuyoruz. Böylece makul seviyede hız limitlerini yukarı çıkartıyoruz. Bizim bu akıllı şehir uygulamalarının yalnızca trafik yoğunluğunu, problemini çözmeye yönelik değil, aslında 1. sırada can güvenliğine yönelik hedefi vardır. 2. sıradaki hedefimiz trafik akışkanlığıdır. Hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde kazalarda yüzde 90’a yakın düşüşler oldu” dedi.

PARKLANMA PROJESİ

Parklanma projesiyle ilgili şu anda kabuller yapıldığını belirten Demir, “Akıllı şehir uygulamaları hem Karayollarından hem de İçişleri Bakanlığından onaylıdır. Dolayısıyla her 2 kurumda kabul süreci yaşanıyor. Kabul süreci tamamlanır tamamlanmaz özellikle kavşaklara yaklaşan belirli yerlerde parklanma yasağı getiriyoruz. Ayrıca kırmızı ışık ihlal sistemimiz vardır” diye konuştu.

KÜTÜPHANE PROJESİ

Samsun’un Atakum ilçesi Türkiş mevkisine yapılan kütüphane projesinde inşaatın hızla devam ettiğini anlatan Başkan Demir, “Türkiye’nin en önemli hatta dünyada hatırı sayılır şekilde yer alacak olan Samsun’da 29 bin metrekarelik çok fonksiyonlu bir kütüphane inşaatına başladık. Maliyeti 700 milyon lirayı bulacak. Samsun’un en kıymetli parselinde raylı sisteme sıfır yakınlıkta, devamlı etkin ulaşım imkanı olan bütün şehirdeki ders çalışmayı, okumayı gerektiren tüm alanlara hizmet verecek olan bir kütüphanedir. Bütün çalışma ihtiyaçlarını karşılayan, hatta bebeği olan kadınlarımızın da ders çalışmalarını sağlayacak bir ortamda inşa ediyoruz. Bebeğini getirip bizim çalışanlarımıza bırakacak, dersi çalıştıktan sonra bebeğini alıp işe gidebilecek. 7/24 açık olacak ve en az 4 çeşit çorba ikramımız olacak. Projeyi 2023 sonu veya 2024 ortalarına yetiştirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Saathane Meydanı, belediye binası ve Anakent İş Merkezi projeleri

Saathane Meydanı, belediye binasının yıkımı, Anakent İş Merkezi’nin yerine yapılacak otopark projelerinden bahseden Demir, şunları söyledi:

“Saathane, Subaşı ve Anakent İş Merkezi gibi yerlerde çalışmalarımızı yapıyoruz. Subaşı’nda bir iş hanı vardı ve orayı kamulaştırdık. Şu anda yıkımını gerçekleştirdik. Anakent İş Merkezinin yerine yapılacak projenin 24 Mart’ta ihalesi var. Yerin altına 3 katlık otopark, üzerine de park yapacağız. İçerisinde havuzu olacak, dinlenme yerleri olacak. Bunların yanında belediyenin yan tarafında mevcut olan 7 katlı binayı da yıkıyoruz. Orayla ilgili eski fotoğraflarından esinlenerek çok güzel bir proje hazırladık. Eski tarihi çarşıyı yeniden inşa ediyoruz. Subaşı’ndaki yer altı otoparkını bitirip hizmete açtık. Abdülhamid Han’ın Subaşı’ndaki hayır çeşmesini yeniden inşa ettik. Şu anda orada çok güzel bir mescit yapıyoruz. Saathane’de kalan Büyük Cami’nin önündeki kısım var. Oranın da şu an yargı süreci devam ediyor. Bu sene orayı yıkacağız. Diğer alanları bitti ancak devam eden 1-2 kısım var. Orayı da inşallah projeyi dahil edeceğiz.”

Başkan Demir, Atakum’daki Batı Çevre Yolu planının 3’te 1’inin bittiğini, meclisten geçtiğini, yolun imar uygulamasının Ulaştırma Bakanlığına teslim edileceğini, bundan sonra da yolun ihalesini bakanlığın yapacağını sözlerine ekledi.

