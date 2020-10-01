Akıllı tartı HONOR Scale 2 ağırlık ölçmekten öteye geçiyor

İSTANBUL (AA) - Yeni giyilebilir teknolojiler ve ekosistem ürünleriyle portföyünü genişleten HONOR, akıllı tartı Scale 2 ile vücut yağ oranı, bazal metabolizma oranı ve kalp ritmi gibi toplamda 12 farklı değer ölçümü yaparak sağlığın yakından takip edilebilmesine olanak sağlıyor.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan marka, HONOR Scale 2 ile hayatı kolaylaştıran ürünlerine bir yenisini daha ekledi.

Sadece ağırlık ölçen geleneksel tartıların aksine özellikle aktif bir yaşam süren ve beslenmesine dikkat edenler için toplamda 12 farklı ölçüm yapabilen HONOR Scale 2, ağırlık ölçümünün yanında Vücut Kitle Endeksi (BMI), Vücut Yağ Oranı, Kalp Ritmi, İç Organ Yağ Seviyesi, İskelet Kas Kütlesi, Yağsız Vücut Kütlesi, Bazal Metabolizma Hızı, Vücuttaki Su, Protein, Kemik Mineral İçeriği ve Vücut Skoru gibi birçok farklı değeri kolayca sunabiliyor.

Söz konusu ölçümler sayesinde akıllı tartı, fit ve sağlıklı bir yaşama ulaşmak için yapılması gereken antrenmanları doğru şekilde planlayabiliyor.