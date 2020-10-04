Akın Yeniceli, sokak hayvanları için 34 km koştu

Uşak’ta, Ekim Hayvanlarını Koruma Günü’nde, düzenlenen etkinlikler kapsamında Akın Yeniceli, içerisinde sokak hayvanları için mama taşıdığı sırt çantasıyla Banaz’dan Uşak’a koştu. Yeniceli’nin getirdiği mamaları, Vali Funda Kocabıyık, hayvan mama kaplarına doldurdu.

Uşak Valili ve Uşak İl Emniyet müdürlü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Akın Yeniceli, sabah saatlerinde Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden içerisinde sokak hayvanları için mama bulunan çantayla yola çıktı. Yaklaşık olarak 34 kilometre koşan Yeniceli, yaklaşık olarak 3 saatte Uşak merkeze vardı. Merkezde Vali Funda Kocabıyık ve Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer tarafından karşılanan Yeniceli, çantasında taşıdığı mamaları Vali Funda Kocabıyık’a teslim etti. Vali Kocabıyık ve Yeniceli mamaları emniyet mensuplarınca sokaklara kurulan mama kaplarına doldurdu.

Kültürümüzde ve inancımızda merhamet, hoşgörü, saygı her zaman ön plandadır ve en önemli değerlerimizden olduğunu ifade eden Kocabıyık, “Hayvanlara karşı yapılan kötü muameleler de kültür ve medeniyet değerlerimizle asla uyuşmaz. Bizim en büyük öğretilerimizden biri; kendimizden güçsüz ve bize muhtaç olan canlılara merhametli davranmamız gerektiğidir. Bu bilinçle; devletimizin ilgili kurumları, dernekler ve hayvanseverler hayvanlarımız için çalışmalar yapmakta. Fakat hayvan yaşamının sağlıklı ilerlemesi sadece kurum ve kuruluşların değil toplumun her üyesinin sorumluluğudur. Toplum olarak hayvanlara karşı duyarlı ve özenli davranırsak geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayabiliriz. Sadece sadık dostlarımız kediler ve köpekler değil böceğinden kuşuna kadar tüm hayvanlara karşı aynı özeni göstermeliyiz. Unutmamalıyız ki hayvanlara merhameti olmayanın insanlara da merhameti olmaz. Hayvanlara yapılan işkence insanlık suçudur. Bu düşüncelerle Hayvanları Koruma Günü’nde böyle anlamlı bir faaliyet gerçekleştiren Emniyet Müdürlüğümüz personeline ve hemşehrimiz Akın Yeniceli’ye teşekkür ediyor, toplumumuzda hayvanların yaşam haklarına dair hassasiyetin artmasını temenni ediyorum” dedi.

Sokak hayvanlarına farkındalık için 34 km koşan Akın Yeniceli ise, etkinlikte emeği geçen Vali Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlik, emniyet çalışanlarının çocuklara üzerinde hayvan resmi olan balon ve "Haydi" uygulaması broşürleri dağıtmasıyla son buldu.



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