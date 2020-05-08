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Akıncı, hububat ve bakliyat taban fiyatlarını değerlendirdi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.05.2020 12:03 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 2020 yılı hububat ve bakliyat taban alım fiyatlarının dünya piyasaları ile orantılı olduğunu belirterek, buğdayda belirlenen fiyat ve prim desteklerinin gelecek yılın üretimi için çiftçinin yol haritasını belirlemesinde önemli faktör oluşturacağını söyledi.GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2020 dönemi TMO alım fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu.Hububat ve bakliyatta açıklanan taban fiyatlarının tatminkar ve piyasa koşullarına uygun bir fiyat olduğunu kaydeden Akıncı, “Geçtiğimiz yıl alım fiyatı ton başına 1.350 TL olan ekmeklik buğday, bu sene yüzde 22,2’lik bir artışla 1.650 TL’ye, yine geçen sene ton başına 1.450 TL olan makarnalık buğday ise yüzde 24,4’lük artışla 1.800 liraya yükseltildi.

Akıncı, hububat ve bakliyat taban fiyatlarını değerlendirdi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 2020 yılı hububat ve bakliyat taban alım fiyatlarının dünya piyasaları ile orantılı olduğunu belirterek, buğdayda belirlenen fiyat ve prim desteklerinin gelecek yılın üretimi için çiftçinin yol haritasını belirlemesinde önemli faktör oluşturacağını söyledi.
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2020 dönemi TMO alım fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Hububat ve bakliyatta açıklanan taban fiyatlarının tatminkar ve piyasa koşullarına uygun bir fiyat olduğunu kaydeden Akıncı, “Geçtiğimiz yıl alım fiyatı ton başına 1.350 TL olan ekmeklik buğday, bu sene yüzde 22,2’lik bir artışla 1.650 TL’ye, yine geçen sene ton başına 1.450 TL olan makarnalık buğday ise yüzde 24,4’lük artışla 1.800 liraya yükseltildi. Bunun yanı sıra geçtiğimiz hasat sezonu ton başına 100 lira olan destekleme primi ise diğer prim kalemleriyle birlikte 230 liraya ulaştı. Şu anda dünya piyasalarında buğday fiyatının ton başına ortalama 1650- 1750 TL seviyelerinde seyrettiğini göz önüne aldığımızda açıklanan rakamları üretici açısından olumlu buluyoruz. Buna bağlı olarak prim desteklerinde artışın devam ettirilmesi çiftçiyi buğday ekimine daha fazla yönlendirecektir” dedi.
Hava şartlarının uygun gitmesi halinde bu yıl verimli bir hasat sezonunun Türkiye’yi beklediğini aktaran Akıncı, “Korona virüs salgını, stratejik öneme sahip olan buğdayın önemini bir kez daha ortaya koydu. Virüs, tüm dünyaya açıkça şunu gösterdi, gıdada kendine yettiğin ve ürettiğin kadar güçlüsün. Zira böylesi zor dönemlerde ülkeler de tıpkı insanlar gibi izole oluyor, kabuklarına çekiliyor ve dış ticarette aşılması güç engeller ortaya çıkıyor. Bu nedenle tarımda üretmeye ve tarımsal ürünleri aralıksız desteklemeye devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin yaklaşık 10 yıl öncesine kadar ortalama 9 milyon hektar buğday ekim alanına sahipken bu rakamın 2019 yılı itibariyle 6,8 milyon hektar alana kadar gerilediğine vurgu yapan Akıncı, bu sezon yeniden bir yükseliş ivmesi yakalayan buğdayın yaklaşık 7 milyon hektarlık bir alanda üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi.
Akıncı, çiftçinin artık yavaş yavaş yeniden buğdaya dönüş yapmaya başladığını kaydederek, “Buğdayda kendi iç tüketimine yeten dünyadaki nadir ülkelerden birisiyiz. Bunun yanı sıra buğdaya dayalı un, makarna ve bulgur gibi dünyaya öncülük eden çok önemli sanayi kollarımız var. Özellikle Gaziantep bu konuda Türkiye’nin lokomotif şehirlerinin başında gelmekte. Bu sektörlerde var olan bu gücümüzü daha istikrarlı hale getirmemiz için işlenilen ürünün büyük kısmını mutlaka kendi topraklarımız üzerinde yetiştirmemiz gerekiyor. Böylelikle ülke tarımımız ve ekonomimiz gelişirken, çiftçimiz de daha fazla kazanç elde edecektir” dedi.

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Sehitkamil
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Osmanlı Eczanesi
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