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Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA HABERLERİ  | 21.02.2020 20:14 | Son Güncelleme

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, eski yüzbaşı Ümit Erim esas hakkındaki savunmasını yaptı. Sanık Erim, darbe girişiminde bulunduğuna ve FETÖ üyesi olduğuna dair somut bir delilin bulunmadığını ileri sürdü ve "Suçun işlenişine icrai bir katkım bulunmadığı ortadadır." ifadelerini kullandı.

Yargılama aşamasında maruz kaldığını iddia ettiği hukuksuzluklardan bahseden Erim, suçsuz olduğunu savundu.

Esas hakkında savunma yapan eski Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli yüzbaşı Fatih Kahraman, mahkemedeki ilk savunmasını tekrarladığını dile getirdi.

Olay günü askeri hattan aranarak tatbikat olduğunun söylendiğini ve Akıncı Üssü'ne gitmesinin istendiğini ileri süren Kahraman, daha önce de bu şekilde göreve çağırıldığını söyledi.

Talimat üzerine askeri liseden bu yana tanıdığı sanık Ümit Erim'i aradığını ve kendisini Akıncı Üssü'ne bırakmasını istediğini aktaran Kahraman, birlikte üsse girdikten sonra buradaki askerlerin yönlendirmesiyle üs karargahına gittiklerini belirtti. Görüştüğü rütbeli bir askerin diğer özel kuvvetlerin göreve gittiğini ifade ederek, beklemesini söylediğini aktaran Kahraman, başka bir askerin ise kendisine terörle mücadele harekatı yapıldığını söylediğini öne sürdü.

Erim ile yaptıkları görüşme ve devlet büyüklerinin açıklamalarından yaşananların darbe girişimi olduğunu değerlendirdiklerini kaydeden Kahraman, kanunsuz bir olaya karışmamak için üsden ayrılmaya çalıştıklarını ancak yasak olduğunun söylenerek çıkışlarına izin verilmediğini anlattı.

Sabah saatlerine kadar konusu suç teşkil eden bir olaya karışmadan Erim ile beklediklerini belirten Kahraman, ilerleyen saatlerde gözaltına alındığını ve yargılama sürecinin başladığını beyan etti.

Kahraman, savunmasına pazartesi devam edecek.

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