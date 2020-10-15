Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimine ilişkin davaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından vurulması istenen hedefleri F-16 pilotlarına ilettiği belirtilen eski yüzbaşı Ahmet Tosun, esasa ilişkin savunma yaptı. Sanık Tosun, olay tarihinde Akıncı Üssü 141. Filo'da görev yaptığını, 15 Temmuz günü kursiyer teğmenlerin mezuniyet törenine yönelik hazırlıklar nedeniyle mesaide bulunduğunu ifade etti. "Darbe yöneticisi" olmakla suçlandığını hatırlatan Tosun, darbeci olan bir kimsenin teğmenlerin mezuniyeti ve filo işleriyle ilgilenmeyeceğini ileri sürerek, 15 Temmuz öncesinde darbe girişiminden haberdar olmadığını savundu. Tosun, olay günü şahsi tabancasının dahi yanında bulunmadığını söyledi. Olay günü gece saatlerinde terörle mücadele harekatı olabileceğinin söylediğini aktaran Tosun, kendisine gece boyunca görev verilmediğini, genellikle gazino ve bahçede beklediğini belirtti.

DESK diye tabir edilen ve savaş uçaklarıyla telsiz irtibatının sağlandığı bölgede zaman zaman bulunduğunu aktaran Tosun, havada olan hiçbir uçakla temas kurmadığını, darbeci pilotlara atış yapmaları gereken hedefleri bildirmediğini iddia etti. Sanık Tosun, internette gördüğü "askeri kalkışma" haberleri ve filo personeli olmayan silahlı askerlerin varlığı nedeniyle gece saat 01.00 sıralarında darbe yapılmaya çalışıldığını anladığını, bu saatten sonra filoda göz önünde bulunmadığını kaydetti. FETÖ itirafçısı olan Ufuk I'nın kendisinin mahrem abiliğini yaptığı yönündeki beyanlarının doğruyu yansıtmadığını, örgütle bir bağının bulunmadığını ileri süren Tosun, "Hayatımın hiçbir döneminde FETÖ veya başka bir örgütün üyesi olmadım." dedi. Tosun, vurulacak hedefleri darbeci pilotlara ilettiğine dair dava dosyasında yer alan ses kayıtlarını kabul etmediğini ifade etti. Davanın görülmesine, yarın sanık Tosun'un esasa ilişkin savunmasının alınmasıyla devam edilecek. - 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti