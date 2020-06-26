YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Akıncı’dan anız uyarısı

Akıncı’dan anız uyarısı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, anız yakmanın toprağa, canlı çeşitlerine ve tarımsal üretime telafisi mümkün olmayan zararlar verdiğini ifade etti.Hasat sonrası ekim alanlarında anız yakılmaması konusunda uyarılarda bulunan GTB Başkanı Akıncı, "Toprağın en büyük düşmanı anız yakmaktır.

Akıncı’dan anız uyarısı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, anız yakmanın toprağa, canlı çeşitlerine ve tarımsal üretime telafisi mümkün olmayan zararlar verdiğini ifade etti.
Hasat sonrası ekim alanlarında anız yakılmaması konusunda uyarılarda bulunan GTB Başkanı Akıncı, "Toprağın en büyük düşmanı anız yakmaktır. Anız yakmak sadece çevreye ve biyoçeşitliliğe değil, toprakta bulunan yararlı organik maddelerin de yok olmasına neden olmakta” dedi. Bazı üreticilerin özellikle hububat hasadı sonrası tarlayı ikinci ürüne hızlı şekilde hazırlamak, toprak işlemede kolaylık sağlamak ve bitki artıklarını ortadan kaldırmak amacıyla yasak olmasına rağmen anız yaktığını kaydeden Akıncı, bu ilkel yöntemin faydasının aksine üreticiye ve ekosisteme ciddi zararları olduğunu belirtti.
Sıcaklığın 250 santigrat dereceyi bulduğu anız yangınlarında sadece toprağın değil, aynı zamanda canlı çeşitlerinin de yok olduğunu vurgulayan Akıncı, şu açıklamalarda bulundu:
"Hububat hasadı sonrası bazı üreticilerimiz mısır ve pamuk gibi ikinci ürüne tarlayı hızlı şekilde hazırlamak için maalesef anızı yakıyor. Rutin bir tarımsal uygulama gibi görünen bu durum ekosistemde telafisi mümkün olmayan ciddi hasarlara neden olmakta. Hasat mevsiminin sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde üreticilerimizi anız yakma konusunda özellikle uyarmak istiyorum. Doğal dengeyi bozan anız yakma, birçok canlının beslenme, barınma ve korunma ortamını maalesef yok etmekte. Toprağı tavında tutarak meyilli arazilerde erozyona karşı koruyan anız, yakıldığı taktirde toprağı besleyen organik maddelerin ve mikroorganizmalarında yanmasına neden olmakta. Bu durum üründe verim kaybına neden olmakta. Unutulmamalı ki toprağın gücü içindeki gübre ve biyolojik canlılardan gelmekte. Bu nedenle en önemli geçim kaynaklarımızın başında gelen topraklarımızı yakarak fakirleştirmek yerine anızı toprağa katarak işlememiz faydamıza olacaktır.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdilerİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdiler
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gaziantep Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:20
Sabah
05:05
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
20:01
Yatsı
21:39

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Durukan Eczanesi
Sehitkamil
Hasırcı Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
Sehitkamil
Kerim Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Eczanesi
Sehitkamil
Tümer Eczanesi
Sehitkamil
Ali Çiçek Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gaziantep’te hortum paniği

Gaziantep’te hortum paniği

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Kendisini ağaca astı

Kendisini ağaca astı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.