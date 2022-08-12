Akiş GYO yılın ilk yarısında 2,77 milyar TL net kâr elde etti

İSTANBUL (AA) - Akkök Holding'in iştiraki Akiş GYO, 2022'nin ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akiş GYO, salgın sonrasında kısıtlamaların sona erdiği ve insanların fiziksel alışveriş yapmaya duyduğu özlemi giderdiği rövanş alışverişi (revenge shopping) olgusuna enflasyon kaynaklı hızlı tüketim hareketinin de eklenmesiyle, 2022'nin ilk yarısında metrekare başına cirolarda ortalamada yüzde 212 artış gözlemlendi.

Şirketin yüzde 100 sahibi olduğu Akbatı ve Akasya alışveriş merkezlerinde yüzde 96 ve yüzde 99 gibi geçen yılların da ötesinde doluluk oranları, her geçen gün ivmelenen ziyaretçi sayıları da şirketin performansına olumlu katkıda bulundu. Böylece, Akiş GYO 2022 yılı ilk yarısında yüzde 149 artışla 354 milyon TL ciro rakamına ulaştı.

- "2022'nin ilk yarısını başarılı bir şekilde tamamladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, "Salgının etkilerinden iyice uzaklaştığımız 2022 yılının ilk yarısında, yüksek enflasyon neticesinde kuvvetli kalan talep ve harcama dinamiklerinin ön plana çıkması ve yüksek doluluk oranıyla öne çıkan AVM’lerimizdeki güçlü operasyonel performans neticesinde, konsolide gelirlerimizi yıllık bazda yüzde 149 artırırken, aktiflerimizi de yüzde 76 büyütebildik. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değer artış kazançlarının da katkısıyla 2,77 milyar TL gibi rekor düzeyde bir kar ile yılın ilk yarısını tamamladık." ifadelerini kullandı.

Durusoy, ana iş kolları olan ticari gayrimenkullerindeki kiracıların içinde bulunduğu perakende sektöründe yapısal değişikliklerin yaşandığı bir ortamda, şirket olarak güçlü kurumsal yapı ve stratejik planlamaları ile ilk yarıyıl finansal, operasyonel ve sürdürülebilirlik anlamında başarılı bir şekilde tamamladıklarını bildirdi.

AVM'lerinde vizyoner bakış açısıyla, global trendleri de göz önüne alarak farklılaşma çalışmalarını hayata geçirmeye devam ettiklerini aktaran Durusoy, şunları kaydetti:

"Alışveriş merkezlerimizin çekim ve deneyim merkezi olması, oldukça yüksek doluluk oranlarıyla birleşince hem kiracılarımız hem de ziyaretçilerimiz tarafından olumlu geri dönüşler alıyoruz.

2022 yılı başında belirtildiği üzere 2022’de şirketin temel önceliğinin borç azaltma ve dijitalleşme olacak. Yakın dönemde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da detaylarını açıkladığımız şekilde toplamda 509 milyon TL’lik varlık satışı yaparak borçluluğumuzu azaltma yönündeki kararlılığımızı gösterdik. Caddebostan ve Beykoz projelerinde ise ruhsat ve imar durumu kaynaklı olumlu gelişmeler var. Bunları da gelişme oldukça kamuoyu ile paylaşıyoruz. 2022 yılında ana stratejimizden sapmadan ziyaretçilerimize deneyim odaklı konseptler ile dokunmaya devam edeceğiz."

