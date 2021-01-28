Akkim Kimya’dan 63 milyon dolarlık satın alma

USK Kimya’nın hizmet verdiği sektörler arasında petrol ve doğalgaz sondajı, deterjan, maden, gıda, kişisel bakım, tekstil, kağıt ve seramik bulunuyor. Yüksek saflıkta CMC üretimi de yapan USK Kimya, global pazarda en büyük teknik CMC üreticilerinden birisi konumunda.

Akkim Kimya'dan yapılan açıklamaya göre, Akkim Kimya,Rekabet Kurulu’nun şubat ayı içinde mutabakatı onaylaması ve devir işlemlerinin ay sonuna kadar neticelenmesi bekleniyor.

Kipri, USK Kimya’nın yüksek ihracat oranına ilişkin, "USK Kimya’nın Akkim ile birleşecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu yatırım kararını alırken USK’nın ihracattaki gücü ve yurt içindeki açık ara pazar hakimiyeti ve ‘know-how’ kabiliyetini göz önünde bulundurduk. Akkim’in hizmet verdiği sektörlere paralel müşteri portföyü ile üretim süreçleri ve tedarik zinciri aşamasındaki sinerjinin, bize artı değer katacağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın her iki tarafa ve kimya sektörüne hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Akkim'in gelecek dönemde organik ve inorganik büyüme yatırımlarına devam edeceğini belirten Kipri, şirketin gelecek 5 yıl içinde yıllık cirosunu 600 milyon dolara yükseltmeyi hedeflediğini söyledi.

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü de Akkim’in bu yatırımının kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Kimya sektörü grubumuz içinde kritik bir yere sahip. Bu anlamda stratejik büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yapılan bütün yatırımları oldukça değerli buluyor ve destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.