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Akköprü Deresi’nde inci kefali göçü hazırlığı

VAN HABERLERİ  | 10.03.2020 13:53 | Son Güncelleme

Devlet Su İşleri (DSİ) 17.

Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü, üreme döneminde tatlı su yataklarına göç eden inci kefali balığı için Van’daki derelerde rüsubat temizliği çalışması başlattı.
DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, Van merkez ilçelerinde derelerin rüsubat temizliği çalışmalarının startını verdi. Akköprü Deresi’nde başlatılan çalışmaları şube müdürleriyle birlikte yerinde inceleyen DSİ 17. Bölge Müdürü Yunis Şenol, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Şenol, amaçlarının oluşabilecek taşkınları önlemek olduğunu ifade ederek, “Bu temizliğin gayesi Van’ın drenajını sağlayan Akköprü, Kurubaş, Kirman ve yan kollarında oluşabilecek taşkınları önlemek amaçlı iş makinelerimiz çalışmalarına devam ediyor. Yeterince iş makinemiz var. İnşallah yağış mevsiminden önce bu çalışmalarımızı bitireceğiz” dedi.
Geçen sene Akköprü Deresi’nde yapılan temizlik neticesinde inci kefallerin göç sırasında şehir merkezine kadar ulaştıklarını dile getiren Şenol, “Bu sene inşallah yağış durumuna göre inci kefallerini şehir merkezine bekliyoruz. Geçen sene haziran ayına denk gelmesi nedeniyle su borularında biraz sıkıntılar olmuştu. Ancak bu sene hem Sıhke Gölü’nden hem de Şamran kanalımızdan gerekli takviyeyi yapacağız. İnşallah balıklar daha üst noktalara ulaşacaklar” ifadelerini kullandı.
İnci kefalinin Van için büyük bir değer olduğuna dikkat çeken Şenol, “İnci kefallerin şehirle, şehir merkezindeki insanlarla beraber olmaları Van’a daha bir özellik katıyor. Ben bütün vatandaşlarımızı; balıklarımızı, derelerimizi korumaya ve derelerimizi kirletmemeye davet ediyorum. Çünkü kirlilik doğanın düşmanı. Derelerimize sahip çıkmamız lazım. Biz sahip çıkıyoruz, vatandaşlarımızdan da bunu bekliyoruz” diye konuştu.
Gevaş ilçesinde adeta bir kangrene dönüşen sulama kanalını 2020 yılı sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını da sözlerine ekleyen Şenol, “Gevaş ilçesinde mahalli sulaması dediğimiz eski arkın yenilenmesi işi firmadan kaynaklı olarak bitirilemedi. Geçen sene sonunda biz bu işi fes ettik. Bu sene yatırım programında olan bu işi sezon başında ihale edeceğiz ve bu sene içinde o kısmı bitirmeyi düşünüyoruz. İhalesi yapıldıktan sonra eski arkın alt kısmında olan mahallelerde bu sıkıntıyı halledeceğiz. Bunun yanında gerekli ilçelerde ve bölgemize bağlı diğer illerde de çalışmalarımız olacak” şeklinde konuştu.

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