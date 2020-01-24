Akkuş kara teslim

Ordu genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı birçok yüksek bölgeleri etkisi altına alırken, Akkuş ilçesi ise beyaz gelinliği giydirdi.

Dün akşam Ordu ve ilçelerinde beklenen kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Özellikle Akkuş, İkizce, Çaybaşı ve Gürgentepe, Aybastı ve birçok ilçede etkili olan kar yağışı adeta her yeri beyaza kapladı. Bazı bölgelerde Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri yol açma çalışmalarına aralıksız devam ederken, bazı bölgeler ise ulaşım konusunda güçlük çekiyor.

Yağan karı gören vatandaşlar ise kendisini cadde ve sokaklara atarken, yağışların ise yüksek kesimlerde etkisini sürdüreceği öğrenildi.

