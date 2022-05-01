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Akkuyu NGS çalışanlarından 1 Mayıs'a özel klip

01.05.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus çalışanlar şarkıyı Türkçe söyledi

MERSİN (AA) - Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla "Hayat Bayram Olsa" şarkısını seslendirerek klip çekti.

Akkuyu Nükleer AŞ açıklamasına göre, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahası ile Akkuyu Nükleer AŞ'nin Moskova temsilciliğinde çekilen klipte, "Hayat Bayram Olsa" şarkısı seslendirdi.

Akkuyu NGS'nin 170'ten fazla çalışanının yanı sıra çocuklarının da rol aldığı klipte, Rus çalışanlar da şarkıyı Türkçe söyledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu NGS sahasında işini severek yapan en iyi uzmanların çalıştığını aktardı.

Zoteeva, "Ekibimiz, çok uluslu bir ekip. Hepimiz nükleer santral sahasının yakınında yaşıyoruz. Bu şarkıyla Türkiye'ye, kültürüne, tarihine, geleneklerine, diline olan sevgimizi, aynı zamanda yerel halka olan saygımızı dile getirdik. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyor, bu güzel, bereketli topraklara refah ve mutluluk diliyoruz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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