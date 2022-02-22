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Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi

22.02.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada ilk belirlemelere göre 13 işçi yaralandı

MERSİN (AA) - Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

07 ERL 29 plakalı otobüs, Sipahili Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 13 işçi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

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