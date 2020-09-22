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Akkuyu Nükleer AŞ çalışanlarının maaşlarının ödenmediği iddiası

MERSİN HABERLERİ  | 22.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva: - "Tarafımızca, projenin alt yüklenici şirketlerinin çalışanlarına maaş ödemediklerine ilişkin iddia ve söylemlere yönelik araştırma yürütülmektedir"

MERSİN (AA) - Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, projenin alt yüklenici şirketlerinin çalışanlarına maaş ödemediğine ilişkin iddiaların araştırıldığını bildirdi.

Zoteeva, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin iş hukuku hükümlerine titizlikle uyulmasına ve projede yer alan yüklenici şirketlerin çalışan haklarının korunmasına öncelik verdiklerini kaydetti.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin, yüklenici şirketlerle iş birliği kapsamında üstüne düşen bütün finansal yükümlülükleri eksiksiz yerine getirdiğini belirten Zoteeva, "Tarafımızca, projenin alt yüklenici şirketlerinin çalışanlarına maaş ödemediklerine ilişkin iddia ve söylemlere yönelik araştırma yürütülmektedir. Hak ihlali durumlarının tespit edilmesi halinde, anlaşmazlıkların çözülmesi için tam destek vereceğimizi ve sorumlulara karşı idari işlem uygulama konusunu değerlendireceğimizi ifade ederiz. Durum kontrol altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

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