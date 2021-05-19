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Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Zoteeva'dan 19 Mayıs mesajı

19.05.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Zoteeva'dan 19 Mayıs mesajı

MERSİN (AA) - Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Zoteeva, mesajında, 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti için özel bir tarih olduğunu belirtti.

Atatürk'ün, ülkenin geleceğini gençlere emanet ettiğini ve yeni doğan cumhuriyetin refahını, selametini ve umutlarını genç nesillere bağladığını bildiren Zoteeva, Akkuyu Nükleer AŞ olarak tüm gençleri desteklemeyi sürdürecekleri mesajını verdi.

Akkuyu'nun, genç, donanımlı, iyi eğitimli ve başarılı kadrosuyla Türkiye'nin kendi nükleer güç santraline sahip olma konusundaki 60 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini aktaran Zoteeva, şunları kaydetti:

"Yüksek sorumluluk ve hareket bilinci, cesur kararlar ve yeni güçlüklere karşı hazırlıklı olma, bilgiye ulaşma gayesi ve durmaksızın ilerleyen mesleki gelişim… Tüm bunlar, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilk nükleer güç santralinin temel kadrosuna dahil olan genç meslektaşlarımızı karakterize etmektedir. Genç mühendislerimiz mesleklerine olan bağlılıklarını, ilerleme, başarıya ulaşma ve meslektaşlarına iyimserlikle enerji verme arzularını her gün göstermektedirler."

Zoteeva, en iyi eğitimi alan mühendislerinin, nükleer teknolojiyi geliştirmeye yönelik bağlılıklarını gururla dile getirdiğini belirtti.

Şirketin genç çalışanlarıyla gurur duyduklarını vurgulayan Zoteeva, "Rus-Türk projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için çok fazla şey yapacaklarından eminiz. Herkesin genç ve zinde, meraklı ve ısrarcı kalmasını, coşkusunu, verimliliğini ve pozitif taraflarını korumasını dilerim. Hayatınız neşeyle, ilginç ve yaratıcı hedeflerle, cesur ve parlak fikirlerle dolu olsun." ifadesini kullandı.

- Genç mühendisler projenin ilerlemesinde aktif rol alıyor

Zoteeva, mesajında, Akkuyu NGS personel yetiştirme programı hakkında da bilgi verdi.

Buna göre, Rusya'da eğitim alan ve ekibe katılan genç mühendisler de projenin ilerlemesinde aktif rol alıyor. Eğitim programı, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Hükümetlerarası İş birliği Anlaşması çerçevesinde Akkuyu NGS'yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından yürütülüyor.

Rusya'da eğitim alan mühendislerden Mustafa Kubilay Şahin, Atatürk'ün, cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim almaları için Avrupa'ya gönderdiği gençleri hatırlatarak, "Atatürk o gençlere 'Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz.' demişti. Biz de Rusya’ya nükleer enerji eğitimi almak için kıvılcım olarak gittik ve alevler olarak geri döndük." değerlendirmesini yaptı.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin kimya bölümünde laborant olarak çalışan Sümeyye Özkan da milletin güçlü olması için kadınların her konuda yükselmelerini ve rollerinin artırılması gerektiğini kaydetti.

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