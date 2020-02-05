Akkuyu Nükleer Güç Santrali Medya Bilgilendirme Semineri

MERSİN (AA) - Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumlarıyla İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, "Bizim en önemli görev ve hedefimiz, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinin tüm uluslararası ve ulusal güvenlik standartlarına uyularak gerçekleştirilmesi ve işletilmesinin sağlanması." dedi.

Frolov, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un, Mersin’in Gülnar ilçesinde inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) ilişkin düzenlediği medya bilgilendirme seminerinde, etkinlikte santraldeki gelişmeleri direkt aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Proje sürecinde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde basın mensuplarının önemli görevler üstlendiğini belirten Frolov, medyayla işbirliğini her zaman önemsediklerini aktardı.

Frolov, öncelikli görevlerinin santralin güvenli inşası ve işletilmesi olduğuna vurgu yaparak "Bizim en önemli görev ve hedefimiz, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinin tüm uluslararası ve ulusal güvenlik standartlarına uyularak gerçekleştirilmesi ve işletilmesinin sağlanması." diye konuştu.