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Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kişi, sokakta bıçaklanmış halde ölü bulundu

KONYA HABERLERİ  | 08.07.2020 15:50 | Son Güncelleme

Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kişi, sokakta bıçaklanmış halde ölü bulundu

Konya'da akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen kişi, sokakta bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, annesiyle yaşayan ve hurdacılık yaptığı öğrenilen Mehmet Gülme'nin (47), Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde bacağından bıçaklandığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, Gülme'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Akili dengesinin yerinde olmadığı ve daha önce çeşitli hastanelerde tedavi gördüğü ileri sürülen maktulün cesedi, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin, Gülme'yi bıçaklayarak öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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