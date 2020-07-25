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"Aklınla 1000 Yaşa" yarışmasının kazananları belli oldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.07.2020 12:49 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği 17 bin öğrencinin katıldığı “Aklınla 1000 Yaşa” zeka oyunları yarışmasının sonuçları belli oldu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği ve yaklaşık 17 bin öğrencinin katıldığı “Aklınla 1000 Yaşa” zeka oyunları yarışmasını sonuçları açıklandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği 17 bin öğrencinin katıldığı “Aklınla 1000 Yaşa” zeka oyunları yarışmasının sonuçları belli oldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği ve yaklaşık 17 bin öğrencinin katıldığı “Aklınla 1000 Yaşa” zeka oyunları yarışmasını sonuçları açıklandı. Kocaeli’de eğitim gören dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik yapılan yarışma, tablet, telefon, bilgisayar gibi teknolojik aletlerin tahrip ettiği çocukların, zeka oyunlarıyla alternatif bularak gelişimlerini olumlu yönde artırmaları hedeflendi.
Aklınla Bin Yaşa yarışmasının final sınavı etabı ,Temmuz ayında 786 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ayrıca final sınavına giren öğrencilere Griceviz Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu uygulamasının 1 yıllık ücretsiz kullanım kodu hediye edildi.
Yarışmada başarı sağlayan öğrencilere gelişimlerini olumlu etkileyecek robotik setler verilecek. Aklınla 1000 Yaşa Zekâ yarışmasında, süreç içinde öğrencileri hazırlayan ve başarı elde eden öğrencilerin öğretmenlerine de akıl ve zeka oyunları seti hediye edilecek. Yarışma sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi Türkiye Zekâ Vakfı tarafından, Türkiye Zeka Oyunları Yarışması standartlarına göre yapılırken ayrıntılı bilgi yönerge kitapçığında katılımcılarla paylaşılabiliyor.

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