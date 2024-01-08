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AKM'de görme ve işitme engelli bireyler için "Erişilebilir Tiyatro" dönemi başladı

08.01.2024 14:10 | Son Güncelleme:
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Türk Telekom, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmak amacıyla "Erişilebilir Tiyatro" projesini başlattı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, kurum, proje kapsamında ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) Devlet Tiyatrosu oyunlarında üst yazı ve canlı betimleme uygulamalarını hayata geçirerek, görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Aynı zamanda oyun öncesinde gerçekleştirilecek özel bir sahne turu ile görme engelli sanatseverlerin oyunun dekorunu, kostümleri ve oyunda kullanılan objeleri dokunarak tanımaları sağlanarak bütünsel bir tiyatro deneyimi yaşamaları hedefleniyor.

Görme engelli sanatseverler, canlı betimleme uygulaması ile mekan, zaman, karakterler ve sessiz gelişen olaylar gibi sesli olmayan görsel öğelerin diyalog aralarında anlık olarak anlatılmasıyla tiyatroyu ayrıntıları kaçırmadan deneyimleyebilecek.

Ayrıca canlı betimlemeye ek olarak, oyundan önce düzenlenen özel bir sahne turu ile sahnedeki dekor, görme engelli sanatseverlere betimleniyor. Uygun olan objeler, kostümler ve dekorun görme engelli ziyaretçilerin dokunarak tanımasına imkan sunuluyor.

İşitme engelli sanatseverler için ise üst yazı sistemi kullanılarak, diyalogların üst yazı şeklinde verilmesi yolu ile oyunun işitme engelliler için erişilebilir hale getirilmesi sağlanıyor.

"ERİŞİLEBİLİRLİK VE KAPSAYICILIK İLKELERİYLE ENGELSİZ KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye Değer çatısı altında yürüttüğümüz kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızla farklı ihtiyaçlara sahip herkesin sanatın güzelliklerini ve kültürel zenginlikleri keşfetme fırsatına sahip olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu motivasyonla erişilebilir yaşam için yeni teknolojiler geliştiriyor, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran uygulama ve projeleri hayata geçiriyoruz. Örneğin, teknoloji alanındaki bilgi birikimimizi kültür ve sanat alanına aktardığımız, herkes için erişilebilir iletişim yaklaşımımızla ana destekçisi olduğumuz AKM'de görme ve işitme engelli kullanıcıların kapalı ve açık alanlarda rahat yön bulmalarını sağlayan Sesli Adımlar uygulamamızı kullanıma sunmuştuk. Şimdi de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle tiyatro oyunlarında görme ve işitme engelli sanatseverlere yönelik canlı betimleme ve üst yazı uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Ana destekçisi olduğumuz, kültür ve sanatın kalbi AKM'nin özel hizmetlerimizle engelleri aşan bir merkeze dönüşmesinden mutluluk duyuyoruz."

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Mehmet Fatih Dokgöz ise tiyatronun daima insana öyküsünü anlatmak için var olduğunu belirterek, "Biz oyuncular sahneye adım attığımız anda salonu dolduran seyirciyle aramızda oyun metninden daha derinde bir ilişki başlar. Biz onları oyunun metniyle, yarattığımız karakterlerle, jestlerimizle, mimiklerimizle ve dekorumuzla farklı farklı yaşamlara konuk ederiz; seyirci nidasıyla, nefesiyle, kahkahasıyla, alkışıyla bize kendi baktığı pencereden hayatı anlatır. Bu, insanlığın var olduğu günden beri böyledir. Bu amaçla çıktığımız tiyatro yolculuğumuzda, İstanbul Devlet Tiyatrosu olarak Türk Telekom ve AKM ile işbirliği içinde çalıştığımız 'Erişilebilir Tiyatro' projesi daha çok seyirciye ulaşıp dokunabilme imkanı sağlayacak yapısı dolayısıyla bizleri çok heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Dokgöz, "Sesli betimleme, üst yazı ve sahne turu gibi tekniklerin kullanımıyla, görme ve işitme engelli seyircilerimiz için de oyunlarımızın takibi kolaylaşıp sözü derinleşecek. Sözsüz jestlerimize, mimiklerimize ve dekorlarımızdaki incelikli detaylara dair bilgileri çoğaldıkça oyunlarımızdan aldıkları keyif de zenginleşecek. Bu da bizi, öykümüzü herkese ulaştırmak üzere çıktığımız yolda bir adım daha ileriye götürmüş olacak." değerlendirmesini yaptı.

AKM'DEKİ ENGELSİZ İLK OYUN "RUMUZ GONCAGÜL" OLDU

Erişilebilir Tiyatro projesi bünyesinde AKM'deki Devlet Tiyatrosu oyunlarının düzenli aralıklarla görme ve işitme engelli bireylerin erişimine açılması hedefleniyor.

Proje, 6 Ocak'ta AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenen, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı, Oktay Arayıcı'nın kaleme aldığı, rejisörlüğü Zafer Algöz tarafından gerçekleştirilen "Rumuz Goncagül" adlı tiyatro eseriyle başladı. Oyunun davetlisi görme ve işitme engelli sanatseverler, "engelsiz bir deneyim" yaşadı.

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