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AKM'de Hüsamettin Koçan'ın otobiyografik sergisiyle üç özel etkinlik düzenlenecek

04.07.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AKM'de Hüsamettin Koçan'ın otobiyografik sergisiyle üç özel etkinlik düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeri, sergilere eş zamanlı düzenlenen özel etkinliklerle ziyaretçilere farklı deneyimler sunarken, sanatçı ve sanatseverleri bir araya getirerek yeni diyaloglara da zemin hazırlıyor.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, ressam ve akademisyen Hüsamettin Koçan'ın otobiyografik sergisi "Ayağımdaki Diken" kapsamında üç özel etkinlik düzenlenecek.

Sergi ile eşzamanlı 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek "Enstrümantal Anadolu Ezgilerimiz" konserinde sanatçılar Savaş Kahraman, Fuat İkiz ve Emirhan Kartal, Anadolu enstrümanları divan saz, bağlama ve cura şelpe ile dinleyicilerle bir araya gelecek.

Hüsamettin Koçan, 20 ve 27 Temmuz tarihlerinde ise AKM Galeri'de sanatseverlerle buluşacak.

Sergide çok yönlü hayatında kendine özgü deneyimlerini sergileyen Koçan, sergi kapsamında düzenlenen iki özel turda AKM ziyaretçilerine eşlik edecek.

"Ayağımdaki Diken", göç olgusu, masal dünyası, değişim, tükenmeyen umutlar ve geleceğe başlama gibi temalara odaklanıyor.

Koçanın sanatının temel motifleri olan toprak, bellek, gurbet, yalnızlık, kavuşma ve kayboluş olguları ise otobiyografik sergide yalın formlar aracılığıyla heykel, resim ve yerleştirmelerde ifade buluyor. Sergideki eserler ise doğal malzemeler, karışık malzeme, metal ve ahşap gibi teknikler aracılığıyla üretildi.

Sergi kapsamındaki etkinliklerin detaylarına AKM web sitesi üzerinden erişilebilir.

Koçan'ın 44. kişisel sergisi olan "Ayağımdaki Diken", 28 Temmuz'a kadar AKM Galeri'de görülebilir.

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