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AKM’de, ‘Kare As’ isimli tiyatro oyunu sergilendi

SAKARYA HABERLERİ  | 19.02.2020 14:54 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri, Fiil Sanat tarafından sahnelenen ‘Kare As’ isimli tiyatro gösterimi ile devam etti.AKM’de tiyatro severleri güldürüye boğan eser; Tony Hilton, Ray Cooney tarafından kaleme alınmış; Haldun Dormen ve Ülkü Tamer tarafından Türkçe ‘ye çevrilmiştir.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri, Fiil Sanat tarafından sahnelenen ‘Kare As’ isimli tiyatro gösterimi ile devam etti.
AKM’de tiyatro severleri güldürüye boğan eser; Tony Hilton, Ray Cooney tarafından kaleme alınmış; Haldun Dormen ve Ülkü Tamer tarafından Türkçe ‘ye çevrilmiştir. Oyunun Yönetmeni Zuhal Öztürk oldu. Adapazarı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tiyatroda kargaşaların eğlenceyi oluşturduğu sahnelerde ‘miras’ konusu mizahi bir dille ele alındı.

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