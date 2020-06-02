Akmerkez, tüm önlemleri alarak tam kapasite çalışmaya başladı

"Her 10 metrekareye 1 kişi" kuralı, maskesiz girişlerin sınırlandırılması gibi genel önlemlerin yanı sıra Akmerkez "sıfır risk" prensibini destekleyecek ek uygulamalarla da sağlık tedbirlerini güçlendirdi.

Akmerkez, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nca açıklanan yönergeler doğrultusunda ve iş güvenliği uzmanlarının koordinasyonunda "yeni normal"e adaptasyon için birçok önlem hayata geçirdi.

Toplum sağlığının korunabilmesi adına 19 Mart'tan bu yana yalnızca market ve eczaneyle sınırlı hizmet veren Akmerkez, sağlık otoritelerinin yönlendirmelerinin yanı sıra ek sağlık önlemlerini de alarak tekrar tam kapasiteyle hizmete başladı.

- Termal kameralar ile temassız ateş ölçümü

Yapılan yeni çalışmalar kapsamında Akmerkez'de havalandırma sistemleri yüzde 100 taze havayla beslenerek iklimlendirme oluşturulurken Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği kriterlerdeki termal kameralarla ziyaretçilerin ateş ölçümünü de temassız olarak yapılacak.

Ayrıca sirkülasyonun yoğun olduğu noktalarda; rutin dezenfeksiyon işlemlerinin artırılmasının yanı sıra devamlı kontrol edilmesi için "özel hijyen ekipleri" oluşturuldu. Sıfır risk politikası ve toplum sağlığına verilen öncelik kapsamında özel olarak görevlendirilen bu ekipler tüm ortak alanlarda dezenfeksiyon işlemlerinin kontrolünden sorumlu.

Akmerkez içerisinde tüm taşeronlar ve ilgili saha personellerine de açılış sonrası süreçle ilgili eğitimler verilmeye devam ediliyor. Tuvaletlerin içi dahil olmak üzere sosyal mesafe kuralları titizlikle uygulanırken yan yana olan kabinler, pisvuarlar ve lavabolar aralıklı olarak kullanılacak.

Yürüyen merdivenlerde "üç basamaklık mesafe" kuralının uygulanması için ziyaretçiler görsellerle teşvik edilecek. Asansörler sadece engelli, hamile ve yaşlı ziyaretçiler tarafından, en fazla 2 kişinin yolculuk edeceği şekilde kullandırılacak.