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AKMİB haziranda 705,7 milyon dolarlık ihracat yaptı

22.07.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AKMİB haziranda 705,7 milyon dolarlık ihracat yaptı

MERSİN (AA) - Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, Birliğin haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96,1 artışla 705,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çağan, yazılı açıklamasında, plastikten kozmetiğe, ilaçtan gübreye, kauçuktan boyaya 16 alt sektörle sanayiye girdi sağlayan kimya sektörünün Akdeniz'in ihracatında lokomotif rol üstlendiğini ifade etti.

Birliğin haziranda en fazla ihracatı Güney Afrika Cumhuriyeti, Hollanda ve Arjantin'e yaptığını belirten Çağan, şunları kaydetti:

"Haziran ayında 759 bin 909 ton ürünü küresel pazarlarda değerlendiren Birliğimiz, en çok mineral yakıtlar ve yağlar, plastik ve mamulleri ile anorganik kimyasallar ihraç etti. Haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 96,1 artışla 705,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Söz konusu dönemde yüzde 110 artışla 510,2 milyon dolarlık mineral yakıtlar ve mineral yağlar, yüzde 91 artışla 90,1 milyon dolarlık plastikler ve mamulleri, yüzde 72 artışla 48,2 milyon dolarlık anorganik kimyasallar ihraç ettik."

Çağan, Birliğin yılın ilk yarısındaki ihracatının da 3,44 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

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