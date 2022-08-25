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AKO Akü, karbon nano tüple üretime başlayacak

25.08.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender: - "Ülkemizde ilk kez karbon nano tüple akü üretimine başlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yakın zamanda çıkaracağımız ürünlerde de karbon nano tüp kullanarak küresel avantajlar yakalamak en büyük hedefimiz olacak"

İSTANBUL (AA) - AKO Akü, uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları kapsamında karbon nano tüple (CNT) akü üretimine başlayacak.

AKO Akü'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, 3 yıllık uzun soluklu araştırma ve geliştirme çalışmaları sonrası CNT ile seri üretime geçeceklerini belirterek, endüstriyel seviyedeki denemelerinde başarılı sonuçlar elde ettiklerini kaydetti.

Büyükkalender, gelinen seviyede ön seri üretime geçmeden önce, bir üniversite veya konuyu çalışmış bilim insanlarıyla iş birliği yaparak “performans doğrulama ve etkileri” üzerine bir komisyon kuracaklarını vurguladı.

Projenin ortaya çıkışının 2018 yılına dayandığını aktaran Büyükkalender, ilk etapta akümülatör kullanımındaki grafen yapısının mucizevi bir elektrik iletimine sahip oluşundan ve nanotüplerin elektrik akımını kimyasal enerjiye dönüştürebiliyor olmasından çok etkilendiklerini bildirdi.

Büyükkalender, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kapasitörlerde elektrot olarak kullanıldığı bilinen karbon nanotüpler özellikle daha yüksek akım değeri elde edilmesini sağlarken gösterdiği elektriksel ve mekanik kararlılık üzerine çalışmalarımızı ilerlettik. 2022 yılı ocak ayından bu yana laboratuvarda elde ettiğimiz başarılı sonuçları endüstriyel seviyede denemeye başladık. Bugün itibarıyla endüstriyel seviyedeki denemelerimizin bazılarında elde ettiğimiz başarılı sonuçlar oldukça umut verici. Ülkemizde ilk kez karbon nano tüple akü üretimine başlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yakın zamanda çıkaracağımız ürünlerde de karbon nano tüp kullanarak küresel avantajlar yakalamak en büyük hedefimiz olacak.”

Ar-Ge çalışmalarının otomotiv yan sanayisinde gelişen bir alan olan batarya teknolojilerine de ışık tutması bakımından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Büyükkalender, "AKO Akü olarak yalnızca bir üretim tesisi olarak değil, yeni ürünler geliştiren bir Ar-Ge merkezi olmak bize gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

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