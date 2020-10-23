AKO Akü, sektöründe Ar-Ge yatırımında birinci

İSTANBUL (AA) - AKO Grup bünyesinde, Matrix Press teknolojisiyle Türkiye’nin akü sektöründe yeni bir güç oluşturan AKO Akü, Ar-Ge yatırımlarında sektörünün birincisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yerli sermayeli sanayi gücü AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren AKO Akü, 2019 yılında 30 milyon lira düzeyinde gerçekleşen Ar-Ge harcamaları ile Turkishtime 2019 Ar-Ge 250 araştırmasında Türkiye’de tüm şirketler içerisinde 51., akü sektörü şirketleri arasında da ilk sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, 2016 yılında faaliyete geçen AKO Akü’nün, tecrübeli ekibiyle araştırmayı ilk günden itibaren strateji olarak benimsediğini belirterek, “Kaizen tüneli, Matrix Press teknolojisinin yanı sıra Ar-Ge yatırımları ile akü sektöründe fark gösteren AKO Akü, bu başarısını hem ulusal hem de uluslararası platformlarda sergiliyor.” ifadelerini kullandı.

Büyükkalender, sektörde dünyadaki en iyi ve en rekabetçi Türk firması olmayı ve Türkiye için değer üretmeyi hedeflediklerini aktararak, "Otomasyon ve teknoloji gücümüz, Ar-Ge odağımız, teknolojimiz ve maliyet yapımızla sektörde dünya klasmanında önde gelen firmaların arasında olacağız ve bunun için gelişim odaklı çalışmalarımıza sürekli ivme arttırarak devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.