AKO Grup'tan 30 milyon dolarlık sürdürülebilirlik yatırımı

İSTANBUL (AA) - AKO Grup, 30 milyon dolar yatırımla Türkiye’de bir yılda oluşan atık lastiğin dörtte birini nitelikli ham maddeye dönüştürecek Avrupa’nın en büyük entegre Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) Geri Dönüşüm Tesisini hizmete soktu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AKO Grup, Ankara Temelli’de hizmete açılan 80 bin metrekaresi açık, 21 bin metrekaresi kapalı olan Avrupa’nın en büyük entegre Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) Geri Dönüşüm Tesisinde yıllık 75 bin ton lastik atığı ayrıştırılarak yeniden kullanılabilir yarı mamule dönüştürülecek.

Dönüştürülen atık lastiklerden elde edilen rejenere kauçuk ve çelik gibi sanayi kollarının ihtiyaç duyduğu nitelikli ham madde olarak üretime kazandırılacak. Kauçuk malzemeler tesise entegre halde işler hale gelen lastik kaplama ünitelerinde lastik kaplamada da kullanılıyor. Lastik sektörünün en büyük sürdürülebilirlik hamlesi olarak değerlendirilen tesisle yılda 75 bin ton lastik atığın çevreye zarar vermesinin önüne geçilerek ve bir yılda 280 bin ton karbon salınımının engellenmesi hedefleniyor.

- Ako Grup, lastik bayileriyle atık lastikleri toplayacak

Türkiye’deki en büyük satış ağına sahip Ako Grup’a bağlı bin 200’den fazla Petlas, Starmaxx, Falken, Dunlop, Uzman Lastik ve Oto Çarçabuk bayileri aracılığıyla toplanacak atık lastikler Geri Dönüşüm Tesisinde dönüştürülecek. Türkiye’nin bir yıllık atık lastiğinin dörtte birinin tek başına dönüşümünü gerçekleştirilerek çevreye verilen zararın önüne geçilecek. Doğada kendi başına çözünmeyen ve bertaraf edilmesi bile çevre kirliliğine yol açan bu lastik atıklarının yeni teknoloji ile dönüşümüyle sürdürülebilir üretime katkı sağlanacak.

- "Çevresel etkilere yönelik somut bir adım attık"

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren, lastik sektörünün yerli sermayeli markası Petlas, ekonomiye katkılarını sürdürülebilir çevre için ürettiği projelerle de destekliyor. Sürdürülebilirlik adına Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) Geri Dönüşüm Tesisi için yaptığı 30 milyon dolarlık yatırımın yanı sıra, Petlas fabrikasında yapacağı 40 milyon dolarlık yeni yatırımlarla da çevreye duyarlı, sürdürülebilir üretim hedefini devam ettirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa Özcan, lastik ürünlerinin üretim aşamasında da çevre bilinci ile hareket edildiğini hatırlattı.

Özcan, üretimin yanında doğal kaynakların sürekliliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarımı için yasal yükümlülük prensiplerine uyumlu, çevreye duyarlı bütünsel bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.

Türkiye’nin ilk entegre lastik geri dönüşüm tesisinin hizmete girmesini değerlendiren Özcan, "Türkiye’de kullanılmış lastiklerden oluşan yıllık yaklaşık 300 bin ton atığın tümü geri dönüştürülemiyor ve bazı kısımları yakılıyor. Bu da yarattığı hava kirliliği ile çevreye olumsuz yansıyor. Türkiye’nin atık lastiğinin yaklaşık dörtte birini dönüştürecek kapasitedeki bu tesisle, mobilitenin çevresel etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik somut bir adım atmış oluyoruz. Eski nesil geri dönüşüm tesislerinden farklı olarak bu yatırımla elde edilen rejenere kauçuk ve çelik üretimde de kullanılabilir niteliğe kavuşacak." açıklamasında bulundu.

