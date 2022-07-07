YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. AKO Grup'tan bayramda yola çıkacaklara "akünüzü kontrol edin" uyarısı

AKO Grup'tan bayramda yola çıkacaklara "akünüzü kontrol edin" uyarısı

07.07.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AKO Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender: - "Akünün kutup başları, korozyon ve paslanmaya karşı kontrol edilmeli ve mümkünse akünüz sıvı temasından korunmalı. Titreşimi engellemek için akü, araçta iyi sabitlenmelidir"

İSTANBUL (AA) - AKO Grup, Kurban Bayramı tatiline günler kala, aracıyla uzun yola çıkacak ailelere uyarılarda bulundu.

AKO Grup'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender, 9 günlük bayram tatili için yola çıkacakların akü gibi etkenleri aracı yolda bırakmayacak şekilde yaptırması gerektiğini vurguladı.

Büyükkalender, "Yolculuğa çıkmadan önce on nokta kontrol dediğimiz lastik, su, yağ, akü gibi etkenleri mutlaka kontrol ettirin. Yolculuk süresince ve sonrasında araç motorunun aşırı sıcaktan daha az etkilenmesi için mümkün olduğunca kapalı parklara veya gölgeye bırakılması gerekiyor. Akünün kutup başları, korozyon ve paslanmaya karşı kontrol edilmeli ve mümkünse akünüz sıvı temasından korunmalı. Titreşimi engellemek için akü, araçta iyi sabitlenmelidir." ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve sıcak hava koşullarının akünün ömrünü belirlediğine işaret eden Büyükkalender, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akünün standart ömrü yaklaşık 5 yıldır. Teknoloji ve sıcak hava koşulları da akünün ömrünü şekillendirir. Aracınız yüksek sıcaklıkta ve yoğun trafikte uzun süre kalıyorsa, hızla yaşlanacaktır. Bu durumda akünüzün uzun ömürlü olması için Kalsiyum/Kalsiyum teknolojisiyle üretildiğine ve korozyona karşı dayanıklı matrix press (punch) teknolojisine sahip aküleri ve en önemlisi daha uzun garanti sunan ürünleri tercih etmek akünüzün çabuk ölmemesi için doğru seçim olacaktır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teoman, 29. İstanbul Caz Festivali kapsamında sahne aldıTeoman, 29. İstanbul Caz Festivali kapsamında sahne aldı
Başkentte çeşitli suçlara karışan 236 kişi yakalandıBaşkentte çeşitli suçlara karışan 236 kişi yakalandı
GÜNCELLEME 2 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldüGÜNCELLEME 2 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:32
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:35

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Perşembe

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Olgaç Eczanesi
Arnavutkoy
Merve Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

İç çamaşırlı soygun! “Zenginden alıp fakire veriyorum”

İç çamaşırlı soygun! “Zenginden alıp fakire veriyorum”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.