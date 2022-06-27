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AKOM'dan İstanbul'da fırtına uyarısı

27.06.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul genelinde saat 17.00'den itibaren yer yer kuvvetli rüzgar ve yağış geçişleri bekleniyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bu akşamdan itibaren fırtına uyarısında bulundu.

AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bu akşam saat 17.00'den itibaren il genelinde yer yer kuvvetli rüzgar ve yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.

Yarın sabaha kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlar konusunda vatandaşların dikkatli olması ve edbirlerin alınması istendi.

Öte yandan İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta boyunca 26 ile 30 derece aralığında olması öngörülüyor.

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