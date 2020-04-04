YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. AKOM’dan uyarı: Fırtına ve yağış etkisini gösterecek

AKOM’dan uyarı: Fırtına ve yağış etkisini gösterecek

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.04.2020 15:46 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün öğle saatlerinden itibaren başlayan ve 3 gün boyunca sürecek, fırtına ile birlikte aralıklı sağanak yağmura karşı vatandaşları uyardı.İBB AKOM’un paylaştığı verilere göre, İstanbul’da 3 gün fırtına ile birlikte aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin etkili olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün öğle saatlerinden itibaren başlayan ve 3 gün boyunca sürecek, fırtına ile birlikte aralıklı sağanak yağmura karşı vatandaşları uyardı.
İBB AKOM’un paylaştığı verilere göre, İstanbul’da 3 gün fırtına ile birlikte aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin etkili olması bekleniyor. Kuzeyli yönlerden sert esen rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi (40-60 kilometre/saat), yarın öğle saatlerinden itibaren ise şiddetini daha da arttırarak aralıklarla kuvvetli fırtına şeklinde (60-90 kilometre/saat) esmesi tahmin ediliyor.
AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (15-25 kilogram) olacağı bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, meydana gelebilecek yerel olumsuzluklar, ağaç ve tabela devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, yollarda lokal göllenme hadiseler için vatandaşa uyarılarda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:35
Öğle
13:12
İkindi
16:48
Akşam
19:39
Yatsı
21:01

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Maltepe’de “korona virüsü” seferberliği

Maltepe’de “korona virüsü” seferberliği

18. Gençlik Şurası’nda gençler kendilerini eleştirdi

18. Gençlik Şurası’nda gençler kendilerini eleştirdi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.