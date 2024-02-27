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Akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 2 yaralı

İHA İHA
27.02.2024 13:45
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Adıyaman’da, akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu Köyü’nde akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Meydana gelen silahlı çatışmada 9 yaşındaki Mustafa Avcı, Abidin Avcı (39), ve Tuğba Avcı, Kasım Avcı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çatışmanın çıktığı olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Kasım Avcı yaralı halde olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tuğba Avcı, Abidin Avcı ve Mustafa Avcı ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi Samsat Devlet Hastanesi, Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanelerine sevk edildi. Buralarda tedavi altına alınan yaralılardan Tuğba Avcı, Abidin Avcı ve Mustafa Avcı yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kişilerin yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Polis ve jandarma ekipleri hastanelerde ve olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan çatışmada hayatını kaybeden Mustafa Avcı ile Abidin Avcı’nın baba oğul olduğu öğrenildi. Yaralı halde kaçarak kayıplara karışan Kasım Avcı’nın yakalanması için ise ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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