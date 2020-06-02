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Akreditasyon sayısı 22 ile sınırlandırıldı

ADANA HABERLERİ  | 02.06.2020 12:59 | Son Güncelleme

Adana’da, TFF 1.Lig’deki her maçta görev alacak 22 basın mensubunun korona virüs (Covid-19) testi yaptırmasının zorunlu olacağı bildirildi.Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, TFF 1.Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına ilişkin talimatları gözden geçirmek için Gençlik ve Spor Müdürü Abdulkadir Ataşbak başkanlığında kulüp temsilcileri ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Başkanı Kurtul Çakın ile akreditasyon sorumlusu Mehmet Önal’ın da katılımıyla bir toplantı düzenlendi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, 19 Haziran’da başlayacak olan TFF 1.Lig müsabakaları öncesi alınan kararları gözden geçirdiklerini ve kuralların harfiyen uygulanacağını söyledi.TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın da, her müsabaka öncesi stadyumda görev alacak basın mensuplarına Covid-19 ile Antikor testi yapılacağını belirterek, “Toplamda her maç 22 arkadaşımız saha içi ve basın tribününde görev alacak” dedi.Toplantıda alınan kararlar ileriki günlerde İl Güvenlik Kurulu toplantısında yeniden gözden geçirilecek.

Akreditasyon sayısı 22 ile sınırlandırıldı

Adana’da, TFF 1.Lig’deki her maçta görev alacak 22 basın mensubunun korona virüs (Covid-19) testi yaptırmasının zorunlu olacağı bildirildi.
Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, TFF 1.Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına ilişkin talimatları gözden geçirmek için Gençlik ve Spor Müdürü Abdulkadir Ataşbak başkanlığında kulüp temsilcileri ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Başkanı Kurtul Çakın ile akreditasyon sorumlusu Mehmet Önal’ın da katılımıyla bir toplantı düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, 19 Haziran’da başlayacak olan TFF 1.Lig müsabakaları öncesi alınan kararları gözden geçirdiklerini ve kuralların harfiyen uygulanacağını söyledi.
TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın da, her müsabaka öncesi stadyumda görev alacak basın mensuplarına Covid-19 ile Antikor testi yapılacağını belirterek, “Toplamda her maç 22 arkadaşımız saha içi ve basın tribününde görev alacak” dedi.
Toplantıda alınan kararlar ileriki günlerde İl Güvenlik Kurulu toplantısında yeniden gözden geçirilecek.

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Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
Metro Eczanesi
Seyhan
Mürsel Eczanesi
Seyhan
Namık Kemal Eczanesi
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