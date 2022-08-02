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Aksa Akrilik ve Akkim Kimya, "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi" araştırmasında yer aldı

02.08.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksa Akrilik ve Akkim Kimya, "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi" araştırmasında yer aldı

İSTANBUL (AA) - Akkök Holding şirketleri Aksa Akrilik ve Akkim Kimya, bu yıl da Capital'in "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi" araştırmasında yer aldı.

Akkök Holding açıklamasına göre, iş dünyasının en çok okunan mecralarından aylık ekonomi dergisi Capital'in geleneksel "Capital 500" araştırması sonuçlanarak kamuoyuna duyuruldu.

Yalova'da faaliyet gösteren Akkök Holding iştirakleri Aksa Akrilik ve Akkim Kimya, bu yıl da araştırmaya katılırken, 2021'deki ciro rakamlarına göre belirlenen genel tabloda bir kez daha yükseliş kaydetmeyi başardı.

Aksa Akrilik, geçen yıl 9 milyar 214 milyon liranın üzerinde ciroya ulaşarak Türkiye'nin en büyük 100 şirketi arasına girdi. Genel listede 20 basamak ilerleyen şirket, bu yıl 88. sıranın sahibi oldu. Aksa Akrilik, kimya sektörel kategorisinde de yükselişini sürdürerek bu alanda en iyi 2. sonucu elde etti.

Akkim Kimya, bu yıl da yer almayı başardığı listede 79 sıra birden tırmanıp 372'nciliğe ulaştı. Yıllık cirosunu 2 milyar 328 milyon TL'nin üzerine çıkaran Akkim, bu sonuçla kimya sektörel kategorisinde de ilerleyerek 8. sıraya yerleşti.

Capital 500 araştırması, her yıl Türkiye'nin en büyük şirketlerini listelemesiyle önem taşıyor.

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