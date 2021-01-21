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Aksa Enerji'den Özbekistan'a yeni santral yatırımları

21.01.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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Aksa Enerji'den Özbekistan'a yeni santral yatırımları

Aksa Enerji Üretim AŞ, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te kuracağı yeni doğal gaz kombine çevrim santralinde toplam kapasiteyi 470 megavata (MW) çıkaran ve Buhara'da da 270 MW kurulu güce sahip yeni bir santral kurulmasını sağlayacak anlaşmayı imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020 Mayıs'ta Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 240 MW'lık doğal gaz kombine çevrim santrali çalışmalarına başlayan ve kasımda gerekli yer tahsislerinin de sağlanmasıyla çalışmalarına hız veren Aksa Enerji, söz konusu santralde 230 MW'lık ilave kapasite artışına giderek, toplamda 470 MW'lik bir kapasite için anlaşma sağladı.

Şirket, Taşkent'in güneybatısında bulunan Buhara'da da 270 MW kurulu güce sahip yeni bir doğal gaz çevrim santrali için anlaşma sağladı ve Taşkent'teki santraldeki gibi buradan da 25 yıl boyunca garantili satış gerçekleştirecek.¶

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, Aksa Enerji'nin Özbekistan'da gerçekleştirdiği yatırımlarla Asya kıtasında sınırları aşmaya ve uluslararası arenadaki varlığını güçlendirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"2020'nin mayıs ayında Özbekistan hükümetiyle yaptığımız anlaşma neticesinde Taşkent'te 240 MW kurulu güce sahip doğal gaz çevrim santralinin yapımı ve işletmesi için el sıkışmış, kasım ayında da gerekli yer tahsislerinin sağlanmasının ardından çalışmalarımızı hızlandırmıştık. Bugün geldiğimiz noktada Taşkent'te mevcut lokasyonda 240 MW'a ek olarak 230 MW kurulu güce sahip doğalgaz çevrim santralini de kurmak ve Buhara'da da 270 MW kurulu güce sahip doğal gaz çevrim santralini kurmak ve aynı Taşkent'te olduğu gibi 25 yıl boyunca garantili satışını yapmak konusunda anlaşmış bulunuyoruz. 2021'in sonunda Özbekistan'da 740 MW kurulu güce sahip olmayı hedefliyoruz. Enerji sektöründeki uzmanlığımız, yeteneğimiz ve nitelikli insan kaynağımızla Afrika'dan Asya'ya ve Latin Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada yeni yatırım fırsatları her zaman gündemimizde bulunuyor."

Öte yandan şirket, Türkiye, KKTC, Gana, Mali ve Madagaskar'dan sonra Özbekistan'da da enerji santralleri kurarak 2021 yıl sonunda faaliyetlerini üç kıta ve 6 ülkeye taşımayı hedefliyor.

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