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Akşam ezanlarını canlı yayınlıyorlar

OSMANİYE HABERLERİ  | 06.05.2020 12:24 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, yerel basın temsilcileri, oluşturdukları sosyal medya sayfalarından Ramazan ayı boyunca her gün akşam ezanlarını canlı yayınlıyorlar.Düziçi’nin yazılı ve görsel basın temsilcileri Zeki Kurultak, Andurrahman Keleş, Fahri Tıraş ve Kamil Şeker, ilçenin haber ve kültürel faaliyetlerini duyurmak amacıyla oluşturdukları sosyal medya sayfalarından, her gün farklı bir camiden akşam ezanlarını canlı yayınlıyorlar.

Akşam ezanlarını canlı yayınlıyorlar

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, yerel basın temsilcileri, oluşturdukları sosyal medya sayfalarından Ramazan ayı boyunca her gün akşam ezanlarını canlı yayınlıyorlar.
Düziçi’nin yazılı ve görsel basın temsilcileri Zeki Kurultak, Andurrahman Keleş, Fahri Tıraş ve Kamil Şeker, ilçenin haber ve kültürel faaliyetlerini duyurmak amacıyla oluşturdukları sosyal medya sayfalarından, her gün farklı bir camiden akşam ezanlarını canlı yayınlıyorlar. Konuyla ilgili açıklama yapan sayfa yöneticileri, “Ramazan ayının başlamasıyla birlikte akşam ezanlarını her gün farklı bir camiden canlı yayın yaparak insanlarımıza duyurmaya başladık. Yaklaşık 100 bine yakın nüfusu olan ilçenin en büyük takipçi sayısına sahip olduğumuz sayfamız üzerinden, iftardan 15 dakika önce ‘İftar Özel’ programı yapıyoruz. Hem böylece ilçemizdeki camilerimizin tarihi ve kültürel değerlerini canlı anlatarak takipçilerimizle paylaşıyor, hem de Ramazan ayının o manevi havasını camilerden evlere taşıyoruz. Yaptığımız bu canlı yayınımız ile ilçe, il ve yurt dışında bulunan memleket özlemi çeken binlerce gurbetçilerimiz başta olmak üzere memleketimiz insanlarını ortak bir duyguda yani Ramazan ayının o maneviyatında buluşturuyoruz” ifadelerini kullandılar.

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Osmaniye Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:56
Sabah
05:28
Öğle
12:37
İkindi
16:24
Akşam
19:35
Yatsı
21:01

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Burçin Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Merkez
Özgen Eczanesi
Merkez
Karacalar Eczanesi
Kadirli
Ayşegül Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Yardım Eczanesi
Bahce
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