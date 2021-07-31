Aksan Kozmetik "Canias 4.0 Teknolojileri" dedi

İSTANBUL (AA) - Aksan Kozmetik, Industrial Application Software (IAS) ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle Endüstri 4.0 yolculuğunda Canias 4.0 Teknolojileri ile yola devam etmeyi tercih etti.

IAS'den yapılan açıklamaya göre, IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber ve Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Kutanoğlu ve Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Servet Gerz'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda iş birliğinin ilk adımı olan imzalar atıldı ve gelecek planları değerlendirildi.

Açıklamada toplantıda yaptığı konuşmaya yer verilen Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Kutanoğlu, şunları kaydetti:

"Öncesinde pek çok firma ile görüştük ancak IAS'nin dünyada global olarak faaliyet gösteren, global firmalara rakip, 32 yıllık bir Türk bir firması olması bizim için çok belirleyici oldu. Yazılım alanında bir Türk markasının 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve dünyaca ünlü markalarla rekabet edebiliyor olması bizler için de gurur verici. İkincisi, Canias 4.0'ın kendi yazılım geliştirme platformu TROIA'ya sahip olması çok büyük bir avantaj. IAS'nin müşterilerine açık kaynak kodu ile sunduğu TROIA, çok büyük bir hareket özgürlüğü sunuyor.

Canias 4.0'ın tüm teknolojilerinin birbirine tam entegre çalışıyor olması ve aynı zamanda TROIA geliştirme platformuna olması bizlere üçüncü parti yazılımlara ya da ekstra danışmanlık almaya gerek kalmadan iş süreçlerimizi yönetebilme imkanı sunuyor. Tüm bunların yanı sıra bir de referans araştırmaları yaptık. caniasERP kullanan firmalar ile temaslar kurduk. Onlardan da çok olumlu dönüşler aldık. Bizlere hep firmalarının caniasERP kullanmaya başladıktan sonra nasıl geliştiğini ve ileriye taşındığını anlattılar. Bu nedenle bu yolculuğa içimiz rahat şekilde çıkıyoruz."

Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Servet Gerz ise konuya ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim için kriter öncelikle iyi hizmet alabilmek. Yazılım her ne kadar bir ürün olarak görülse de bu işin hizmet kısmı da çok etkili. ERP yazılımları ürünü alalım, kullanmaya başlayalım diyebileceğimiz bir ürün değil. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Firma ihtiyaçlarının doğru analiz edilip doğru yol haritalarının izlenebiliyor olması, karşılıklı iki firmanın da özverili çalışması, ürünün dinamik, hizmetinin iyi ve hata payının düşük olması çok önemli. Bu tarz projelerde küçük hatalar büyük karmaşalara neden olabiliyor. Bu nedenle tecrübeli ekiplerin titizlikle çalışması gereken işler bunlar. IAS'nin ekibi ile sağlıklı bir proje süreci geçireceğimizi düşünüyoruz."

