YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray Başkan Dinçer’in çağrısı ile Elazığ için tek yürek oldu

Aksaray Başkan Dinçer’in çağrısı ile Elazığ için tek yürek oldu

AKSARAY HABERLERİ  | 27.01.2020 17:37 | Son Güncelleme

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Haydi Aksaray Elazığımız Üşümesin” diyerek tüm Aksaray halkına yardım çağrısında bulundu.Aksaray Belediyesi Başkan Evren Dinçer’in talimatıyla Belediye Hizmet Binası ile Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binasında yardım malzemelerini topladı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Haydi Aksaray Elazığımız Üşümesin” diyerek tüm Aksaray halkına yardım çağrısında bulundu.
Aksaray Belediyesi Başkan Evren Dinçer’in talimatıyla Belediye Hizmet Binası ile Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binasında yardım malzemelerini topladı. Ayrıca yapacakları yardımı getirecek durumu olmayan vatandaşlar için 444 55 68 çağrı merkezine haber vermeleri halinde malzemeleri araçlarla evlerinden alma imkânı sağlandı. Başkan Dinçer’in çağrısı üzerine harekete geçen Aksaraylı vatandaşlar depremzedelere yardım için belediyeye koştu. Depremzedelere ulaştırılmak üzere battaniye, kışlık kıyafet, çocuk bezi, çocuk maması ve her çeşit gıda malzemeleri tasnif edilerek Elazığ’a gönderilmek üzere tırlara yüklendi. Aksaraylı hayırsever vatandaşların, dernekler ve oda başkanlarının katkılarıyla kısa sürede toplanan yardımlar, 3 tıra yüklenerek Elazığlı depremzedelere ulaştırıldı.
Aksaraylı hayırseverlerin yardımlarının uğurlanması sırasında açıklama yapan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Onların acısı bizim acımız” diyerek "Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ülkemiz ve milletimiz açısından çok üzücü bir olay. Deprem sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Bütün dualarımız onlarladır. Tabi ülkemiz deprem bölgesinde deprem kuşağında bu gerçeklerle yaşıyoruz. Bu üzücü olay üzerine biz de Aksaraylılar olarak tüm vatandaşlarımızla Elazığ’a yardım konusunda kenetlendik. Vatandaşlarımız yardım konusunda ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Biz de Aksaray Belediyesi olarak buna vesile olamaya çalıştık. Ben tüm Aksaraylı hemşehrilerimize bu kadirşinaslıkları ve yardım severliklerinden dolayı hepsine ayrı ayrı Teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
ATSO Başkanı Göktaş’tan destek çağrısıATSO Başkanı Göktaş’tan destek çağrısı
ASÜ hayvan hastanesi projesi GPD gündemine alındıASÜ hayvan hastanesi projesi GPD gündemine alındı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Çavdarhisarspor şampiyonluk kupasını aldı

Çavdarhisarspor şampiyonluk kupasını aldı

Milletvekili Sazak’a ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu

Milletvekili Sazak’a ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

Kütahya’da 36 litre kaçak içki ele geçirildi

Kütahya’da 36 litre kaçak içki ele geçirildi

Aksaray Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:47
Öğle
13:01
İkindi
15:43
Akşam
18:06
Yatsı
19:25

Aksaray Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Adalet Eczanesi
Merkez
Büşra Koç Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aksaray Ziraat Odası yeni hizmet binası yakında hizmete girecek

Aksaray Ziraat Odası yeni hizmet binası yakında hizmete girecek

Aksaray’da “Akıllı bisiklet yolu projesi” hayata geçiyor

Aksaray’da “Akıllı bisiklet yolu projesi” hayata geçiyor

Sağlık Sektörüne Taze Kan

Sağlık Sektörüne Taze Kan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.