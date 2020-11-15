Aksaray Belediyesi 2021 yılı bütçesi belediye meclisinde kabul edildi

Aksaray Belediyesi’nin 332 Milyon TL olan 2021 yılı Bütçesi Belediye Meclisinde yapılan görüşmelerin sonunda oy birliği ile kabul edildi.

Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan bütçe görüşmelerine Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in yanı sıra; Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Bütçe konulu Meclis Toplantısı’nın devamında konuşma yapan Başkan Evren Dinçer 2021 bütçesiyle alakalı bilgi verdi. Bütçenin titiz çalışmalar sonucu hazırlandığını ve gelirlerin giderleri karşıladığı bir bütçe hazırladıklarını kaydeden Başkan Evren Dinçer “Halkımızın kaynaklarını, halkımızın hizmetine sunmaktayız. Göreve geldiğimiz günden bu yana Aksaray’ı daha iyi noktalara getirmenin mücadelesini veriyoruz. Bu sayede, vatandaşın temel ve sosyal ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor ve onların en iyi şekilde hizmet almasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Evren Dinçer, “Bu sorumlukla hazırladığımız 2021 yılı bütçesinin ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm personelimize ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

