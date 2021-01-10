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Aksaray Belediyesi bando takımından evde kalan vatandaşlara moral konseri

10.01.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Aksaray Belediyesi bando takımından evde kalan vatandaşlara moral konseri

Aksaray Belediyesi bando takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan vatandaşlara moral konseri verdi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatıyla oluşturulan bando takımı, kent merkezindeki mahalleleri gezerek konser verdi.

Marş ve yöreye özgü türküleri seslendiren bando takımı, evde kalan vatandaşlar ile çocukları eğlendirdi.

Evlerinden çıkamayan vatandaşlar da balkon ve pencerelerden, marş ve türkülere tempo tuttu.

Balkonlarda oynayan vatandaşlar ve çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

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