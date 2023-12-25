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Aksaray Belediyesi Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

25.12.2023 13:42 | Son Güncelleme:
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Aksaray Belediyesi tek tedavi yöntemi glütensiz beslenme diyeti olan çölyak hastalarının hayatlarını kolaylaştırmak ve için gıda desteği sağlıyor.

Aksaray Belediyesi Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Özel olarak hazırlanan glütensiz gıda kolisini, çölyak hastalarının adreslerine kadar ulaştıran Aksaray Belediyesi bu hizmetle vatandaşların yaşamını kolaylaştırıyor. Bir çeşit gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hastalığı, kronik bir hastalık olması, insanın alışıla gelen yeme-içme kültürünü değiştirmesi ve glütensiz ürünlerle diyet yapma zorunluluğu ile yaşamı oldukça zorlaştırıyor. Aksaray Belediyesi, çölyak raporu olan hastalara glütensiz gıda kolisi ile destek oluyor. Zor bulunan ve yüksek fiyatlara satılan glütensiz ürünlerin bulunduğu gıda kolisi düzenli periyotlarla çölyak hastalarına ulaştırılıyor.

Yapılan yardımlara ilişkin bilgiler veren Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Çölyak gıda paketinde hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik ürünlerimiz oluyor. Glütensiz ürünler diğer ürünlere nispeten çok pahalı. Vatandaşlarımız bunu tedarik etmekte çok zorlanıyordu. Sosyal Belediyecilik anlayışımız gereği her ay bu özel ürünleri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Biz vatandaşlarımızın her anında, hastalığında ve sağlığında yardımcı olmak için buradayız” dedi.
Glütensiz ürünlerin yer aldığı gıda destek kolisinde, undan, makarnaya, bulgurdan, tarhanaya ve kurabiyeye kadar birçok ürün bulunuyor. Çölyak hastalığı olan vatandaşlar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne raporlarıyla başvurarak, glütensiz gıda kolisi hizmetinden faydalanabiliyor.

Aksaray Belediyesi Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

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