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Aksaray Belediyesi hayvan severler gençlerin taleplerine sesiz kalmadı

AKSARAY HABERLERİ  | 27.05.2020 12:43 | Son Güncelleme

Aksaray Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için hayvan sever gençler tarafından başlatılan çalışmaya sessiz kalmadı.Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşılamak için motosikletleri ile harekete geçen hayvan sever gençlere Aksaray Belediyesi tam destek vererek sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarını karşıladı.

Aksaray Belediyesi hayvan severler gençlerin taleplerine sesiz kalmadı

Aksaray Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için hayvan sever gençler tarafından başlatılan çalışmaya sessiz kalmadı.
Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşılamak için motosikletleri ile harekete geçen hayvan sever gençlere Aksaray Belediyesi tam destek vererek sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarını karşıladı. Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşların dışarı çıkamamasından dolayı sokak hayvanları beslenme imkanı bulmakta zorlanıyordu. Bu farkındalıkla harekete geçen üniversiteli 6 gönüllü genç Aksaray Belediyesinden bu konuda yardım istedi.
Gençlerin fedakarca göstermiş oldukları duyarlılığa sesiz kalmayan Belediye Başkanı Evren Dinçer, sokak hayvanları için gerekli mamaları gençlere ulaştırılması talimatını verdi. Belediye ekiplerinden gerekli mama desteğini alan gençler motosikletleri ile sokak sokak gezerek mama ve su bıraktılar. Aksaray Belediyesinin ve duyarlı gençlerin gerçekleştirmiş olduğu bu çalışmayı gören vatandaşlar Belediye Başkanı Evren Dinçer’e ve farkındalık oluşturan gençlere teşekkür etti.

Aksaray Belediyesi hayvan severler gençlerin taleplerine sesiz kalmadı

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