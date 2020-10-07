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Aksaray Belediyesi şehre özgü 3 gıda ürünü için tescil başvurusunda bulundu

AKSARAY HABERLERİ  | 07.10.2020 15:28 | Son Güncelleme

Aksaray Belediyesi, Aksaray’a özgü ürünlerinin tescillenmesi ve markalaştırılması için 3 gıda ürünü ile Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatta bulundu.Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in hassasiyetle üzerinde durduğu konular arasında yer alan markalaşan ve tescilli ürünlerinin belirlenmesi çalışmaları devam ederken Aksaray Belediyesi, Aksaray adıyla özdeşleşen 3 gıda ürünün coğrafi işaretlere tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu.

Aksaray Belediyesi şehre özgü 3 gıda ürünü için tescil başvurusunda bulundu

Aksaray Belediyesi, Aksaray’a özgü ürünlerinin tescillenmesi ve markalaştırılması için 3 gıda ürünü ile Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatta bulundu.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in hassasiyetle üzerinde durduğu konular arasında yer alan markalaşan ve tescilli ürünlerinin belirlenmesi çalışmaları devam ederken Aksaray Belediyesi, Aksaray adıyla özdeşleşen 3 gıda ürünün coğrafi işaretlere tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu. Aksaray Belediyesi, “Aksaray Tahinlisi”, “Köpük Helva” ve “Şerbetli Pide”nin coğrafi işaretlerle tescil edilmesiyle yöresel niteliğe sahip ürünlerin kültürel ve ekonomik açıdan korunmasını amaçlıyor.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray’ın markalaşması gereken birçok ürüne sahip olduğunu belirtirken hayvansal ve tarımsal ürünlerle el sanatları ve gıda ürünlerinde sayısız zenginliğe sahip olduklarını söyledi. Belediyenin tescil alan ürünlere sahip çıkacağının altını çizen Başkan Dinçer, “Belediyemiz yöresel niteliğe ürünlere sahip çıkacaktır. Çünkü tescilli coğrafi işaretler hem şehirlerimizin hem de ülkemizin markalaşmasına destek olacaktır” ifadelerini kullandı.
Türk Patent ve Marka Kurumunca Aksaray’ın tescillenen ürünleri arasında İnceelek Tatlısı, Tulum Kebabı ve Taşpınar Halısı bulunuyor.

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