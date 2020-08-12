Aksaray Belediyesi şehrin maske ihtiyacını karşılıyor

Aksaray Belediyesi, pandemi döneminde şehrin tüm maske ihtiyacını karşılamak için maske üretim kapasitesini artırarak maske dağıtımını şehir geneline yaydı. Aksaray Belediyesi sadece şehir merkezinde değil ilçe, kasaba ve köylerde maske dağıtımına başladı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, İçişleri Bakanlığının Covid-19 tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge sonrasında maske üretim kapasitesini artırıldığını açıkladı. Aksaray Belediyesi olarak hedeflenen 1 milyon maskenin üzerinde üretim yapıldığının altını çizen Başkan Dinçer, “Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de son günlerde salgınla ile ilgili önleyici tedbirleri artırdık. Aksaray Belediyesi olarak biz de üzerimize düşen yükümlülüğü yerine getirdik ve getiriyoruz. Hedefimiz 1 milyon maske diyorduk, ancak üretim kapasitemizi arttırdık ve maske üretimimiz 1 milyonu aştı. İl Pandemi Kurulu toplantısında önemli kararlar alındı ve maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Şehrimizin maske ihtiyacını karşılamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız dedik. Kendi atölyelerimizde ürettiğimiz maskeleri şehrimizin tamamında dağıttığımız gibi ilçe, belde ve köylere de ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Dinçer, geçtiğimiz hafta yapılan genel denetimleri anımsatarak, “Valimiz Hamza Aydoğdu ile birlikte esnaflarımız başta olmak üzere, pazar yerleri, alışveriş merkezlerinde ve şehir meydanında vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kuralına uyumu sağlamak için uyarılarda bulunduk. Salgının yayılımının önüne geçmek için vatandaşların duyarlı olması çağrısında bulunduk. Salgınla ilgili tüm tedbirleri en üst seviyeye çıkarttık. Vatandaşlarımızın da salgının yayılmasını engellemek için Bilim Kurulu kararlarına hassasiyet göstermelerini rica ettik’’ dedi.



