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Aksaray Belediyesi seyyar esnaflara ikramlarda bulunuyor

AKSARAY HABERLERİ  | 11.12.2020 15:42 | Son Güncelleme

Aksaray Belediyesi, soğuk kış günlerinde cadde ve sokaklarda seyyar satış yapan ve ayakkabı boyayarak geçimini sağlayan esnaflara ikramlarda bulundu.Aksaray Belediyesi kendi pasta atölyelerinde pasta, kurabiye gibi gıda ürünleri üreterek, bunları belirli periyotlarla vatandaşlara ikram ediyor.

Aksaray Belediyesi seyyar esnaflara ikramlarda bulunuyor

Aksaray Belediyesi, soğuk kış günlerinde cadde ve sokaklarda seyyar satış yapan ve ayakkabı boyayarak geçimini sağlayan esnaflara ikramlarda bulundu.
Aksaray Belediyesi kendi pasta atölyelerinde pasta, kurabiye gibi gıda ürünleri üreterek, bunları belirli periyotlarla vatandaşlara ikram ediyor. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve caddelerde satış yapan veya ayakkabı boyacılığı ile geçimini sağlayan vatandaşlara pasta ve içerisinde vitamin içerikli ürünlerin bulunduğu vitamin paketleri dağıtıldı. Dağıtılan ikramlarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Pasta atölyelerimizde kendi imkanlarımızla ürettiğimiz ürünlerimizi vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Pandemi sürecinde bütün bir millet olarak zorlu günler yaşıyoruz. Bu zorlu günlerde vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek onları tebessüm ettirmek adına bu tür çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarımıza bu ürettiğimiz ürünlerden ikramlarda bulunduk. Bu hafta ise helal rızk elde etmek için emek veren vatandaşlarımıza ikramlarda bulunuyoruz” dedi.

Aksaray Belediyesi seyyar esnaflara ikramlarda bulunuyor

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