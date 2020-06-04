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Aksaray Belediyesi sokak hayvanları için mama ve su desteği sağlıyor

AKSARAY HABERLERİ  | 04.06.2020 15:20 | Son Güncelleme

Aksaray Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem ve mama bırakmaya devam ediyor.Aksaray Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvan dostu belediyecilik örneği sergileyerek sokak hayvanların doğada kolay bulacakları noktalara yem ve mama bıraktı.

Aksaray Belediyesi sokak hayvanları için mama ve su desteği sağlıyor

Aksaray Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem ve mama bırakmaya devam ediyor.
Aksaray Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvan dostu belediyecilik örneği sergileyerek sokak hayvanların doğada kolay bulacakları noktalara yem ve mama bıraktı. Belediye tarafından şehrin muhtelif yerlerinde oluşturulan kedi ve köpek yemliklerine sürekli yem ve su desteği sağlıyor. Sokak hayvanlarının beslenmesi için gerçekleştirilen çalışmalarının artarak devam ederken, belediye ekipleri sürekli olarak mama ve su noktalarını kontrol ederek yem ve su desteğini sürdürüyor. Şehir merkezinde ve özellikle kentin kırsal alanlarında noktalar oluşturan belediye ekipleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

Aksaray Belediyesi sokak hayvanları için mama ve su desteği sağlıyor

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