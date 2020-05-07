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Aksaray Belediyesi sokak hayvanları için mama ve su kabı bıraktı

AKSARAY HABERLERİ  | 07.05.2020 17:58 | Son Güncelleme

Aksaray Belediyesi, doğada yaşayan sokak hayvanları için açık alanlara mama ve su kabı yerleştiriyor.Halk sağlığının korunması ile ilgili şehir genelinde tedbirler alan Aksaray Belediyesi ekipleri, toplu ulaşım araçları, servis araçları, kamu kurumlarında ve insanların yoğun olarak kullandığı ortak alanlarda korona virüse karşı dezenfektan çalışmasını sürdürüyor.

Aksaray Belediyesi sokak hayvanları için mama ve su kabı bıraktı

Aksaray Belediyesi, doğada yaşayan sokak hayvanları için açık alanlara mama ve su kabı yerleştiriyor.
Halk sağlığının korunması ile ilgili şehir genelinde tedbirler alan Aksaray Belediyesi ekipleri, toplu ulaşım araçları, servis araçları, kamu kurumlarında ve insanların yoğun olarak kullandığı ortak alanlarda korona virüse karşı dezenfektan çalışmasını sürdürüyor. Belediye ekipleri, yoğun çalışma mesaisi arasında olumsuz hava koşullarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları unutmadı. Ekipler, şehrin muhtelif yerlerine kedi ve köpekler için mama ve yem bıraktı. Aksaray Belediyesinin sokak hayvanları için yaptığı duyarlı davranış, vatandaşlar tarafından takdir ile karşılandı.
Belediye yetkilileri, yem bırakma işlemlerinin belirli aralıklarla devam edeceğini açıkladı.

Aksaray Belediyesi sokak hayvanları için mama ve su kabı bıraktı

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Merkez
Ekecik Eczanesi
Merkez
Yeşilyurt Eczanesi
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