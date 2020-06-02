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Aksaray Belediyesi tatlı su kabinlerini mahallelere yerleştiriliyor

AKSARAY HABERLERİ  | 02.06.2020 17:04 | Son Güncelleme

Aksaray Belediyesi tatlı su çeşmesi bulunmayan mahallere tatlı su hizmeti sunmak için kendi imkanları ile hazırladığı su kabinlerini mahallere yerleştiriyor.31 Mart Yerel seçimleri öncesinde vatandaşlardan aldığı talepleri yerine getirmek için çalışmalar yürüten Belediye Başkanı Evren Dinçer, TOKİ bölgesinde yaşayan vatandaşların tatlı su ihtiyaçlarını karşılayacağı su kabinlerinin hizmete sunulması talimatını verdi.

Aksaray Belediyesi tatlı su kabinlerini mahallelere yerleştiriliyor

Aksaray Belediyesi tatlı su çeşmesi bulunmayan mahallere tatlı su hizmeti sunmak için kendi imkanları ile hazırladığı su kabinlerini mahallere yerleştiriyor.
31 Mart Yerel seçimleri öncesinde vatandaşlardan aldığı talepleri yerine getirmek için çalışmalar yürüten Belediye Başkanı Evren Dinçer, TOKİ bölgesinde yaşayan vatandaşların tatlı su ihtiyaçlarını karşılayacağı su kabinlerinin hizmete sunulması talimatını verdi. Aksaray Belediyesi destek hizmetleri müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 5 ton kapasiteli tatlı su kabinleri daha önce birçok mahallenin işlek noktalarına yerleştirmişti. Vatandaşların tatlı su ihtiyaçlarını karşılamak için su kabinlerinin sayısı artırıldı. TOKİ bölgesinde vatandaşların yoğun olarak kullandıkları noktalara yerleştirilen su kabinleri günlük 5 ton su depolama kapasitesine sahip olacak ve günlük olarak Belediye ekiplerince tankerlerle tatlı su takviyesi yapılacak.
Aksaray’da bazı mahallelerin kot farkından dolayı tatlı su hattının olmadığını ifade eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Cumhuriyet, Yunus Emre ve Bedir Muhtar mahallelerimizde kot farkından dolayı tatlı suya erişimleri yoktu. Bu mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımızda bu yönde sürekli talep alıyorduk. Mahallerinde tatlı su çeşmesinin olmasını istiyorlardı. Bizde böyle bir çözüm geliştirdik. Kendi atölyelerimizde çeşmelerimizi kendimiz üretmeye başladık. Kendi imkanlarımız ile ürettiğimiz su kabinlerimizi ihtiyaç duyulan mahallelere yerleştirdik. Vatandaşlarımızın bu şekilde tatlı su çeşmelerine ulaşmalarını sağladık” dedi.

Aksaray Belediyesi tatlı su kabinlerini mahallelere yerleştiriliyor

Aksaray Belediyesi tatlı su kabinlerini mahallelere yerleştiriliyor

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