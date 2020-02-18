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Aksaray Belediyesi’nden Gözlükuyu köyündeki çocuklara çorba ikramı

AKSARAY HABERLERİ  | 18.02.2020 16:22 | Son Güncelleme

Aksaray Belediyesi Gözlükuyu köyünde yaşayan çocuklara çorba ikramında bulundu.Sosyal belediyecilik anlamında hayata geçirdiği projelerle vatandaşların gönlüne dokunan Aksaray Belediyesi Gözlükuyu İskan İlkokulunda ve Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerine dağıttığı sıcak çorba ile öğrencilerin içini ısıttı.

Aksaray Belediyesi Gözlükuyu köyünde yaşayan çocuklara çorba ikramında bulundu.
Sosyal belediyecilik anlamında hayata geçirdiği projelerle vatandaşların gönlüne dokunan Aksaray Belediyesi Gözlükuyu İskan İlkokulunda ve Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerine dağıttığı sıcak çorba ile öğrencilerin içini ısıttı. Hafta içi her gün şehrin muhtelif yerlerinde sabahın erken saatlerinde başlayarak saat 10.00’a kadar devam edilen çorba ikramında mobil çorba aracının bugünkü durağı Gözlukuyu köyü oldu. Okullarında ilk defa böyle bir etkinliğin düzenlendiğini gören çocuklar son derece şaşırdıklarını ifade etti. Bu uygulamanın mutluluk verici olduğu belirterek Belediye Başkanı Evren Dinçer’e teşekkür etti.

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