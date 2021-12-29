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Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aydemir, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Adem Aydemir, yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın çektiği "Vinçle Gökyüzüne", haberde Mustafa Hassona'nın "Harabeler Arasında Yaşam", sporda ise Muhammed Said'in "Savaşın Yıkamadığı Hayaller" başlıklı karelerine oy verdi.

Oylamaya katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Kendim de bir fotoğraf meraklısı, amatör fotoğraf çeken biri olarak son derece etkilendim. Yaşamı, sevinci, acıyı, zaferi, kırgınlığı, zor şartlardaki büyük hayalleri ve mücadele etmenin önemini hiçbir kelime kullanmadan sadece fotoğrafa baktığınızda görebiliyorsunuz. Ciddi manada beni etkileyen çok fazla fotoğrafla karşılaştım. Yakın zamanda meydana gelen yangınlarımızla ilgili etkileyici kareler var. Gazze, Suriye, Filistin ve Irak'ta yaşananlarla ilgili güzel fotoğraflar var. Dünyada yaşanan ve insanların psikolojik ve fiziksel anlamda dengesini bozan hadiselere canlı şahitlik yapmak insanı çok etkiliyor. Bu anlamda seçkideki 3 fotoğrafı belirledik. Bu bir emektir, tüm emekçilerin eline sağlık. Yeni yılda vatanımız için sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum."

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