Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yatak kapasitesi 367’ye yükseltildi

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasının 200 adet olan yatak kapasitesinin 367’e yükseltildiğini bildirdi.

Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy yaptığı açıklamada, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasının, nüfusun sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı ve beklentilerine uygun olarak yatak kapasitesinin yeniden yapılandırma ihtiyacı doğduğunu belirtti. Aksaray’ın coğrafi yapısı, nüfus dağılımı, ulaşım kriterleri, mevcut sağlık envanteri, hastalık yükü ve binanın arttırılabilir kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda, artan talebin karşılanmasına yönelik kapasite artırımının uygun görüldüğünü bildiren Başkan Altınsoy, “Sağlık Bakanlığımıza iletmiş olduğumuz talep olumlu sonuçlanmıştır. Bu anlamada Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Covid-19 salgını süresince pandemi hastanesi olarak hasta yoğunluğunu karşılayabilmesi amacıyla yüzde 80 tamamlanma oranı ile inşaatı devam eden 200 yataklı ek hizmet binası 367 yatak kapasitesine yükseltilmiştir. Yapımına devam eden ve kısa bir süre sonra tamamlanacak olan Aksaray Eğitim Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesinin yükseltilmesinde emeği geçen başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, bakan yardımcılarımıza, Milletvekilimiz Cengiz Aydoğdu’ya, Valimiz Hamza Aydoğdu’ya, İl Sağlık Müdürümüz Kerim Yeşiladağ’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Aksaray’ımıza ve bölgemiz halkına hayırlı olsun” dedi.

